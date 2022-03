Strafverteidiger: Wann braucht man ihn und wann kann man einen gestellt bekommen?

Wer erhält einen Strafverteidiger beigeordnet?

"Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand" lautet ein gängiges Sprichwort. Doch so ganz korrekt ist es nicht, dass man dem Willen und den Entscheidungen eines Gerichts machtlos ausgeliefert ist. Denn zu nicht geringen Teilen hängt es auch davon ab, wie gut die eigene Verteidigung argumentiert, sollte man einmal als Beschuldigter in einem Strafprozess vor Gericht erscheinen müssen. Doch bekanntlich verfügt nicht jeder über die monetären Mittel, um sich einen Verteidiger leisten zu können. Ob nun ein Strafverteidiger in Köln, Düsseldorf, Leverkusen oder in welcher Stadt auch sonst - ein guter Strafverteidiger hat immer seinen Preis. Aber was geschieht, wenn man sich eben diesen nicht leisten kann? Gilt dann doch wieder das gerade zitierte Sprichwort? Nein, die bundesdeutsche Rechtsgebung sieht vor, dass dann ein Pflichtverteidiger bestellt wird, wenn eine notwendige Verteidigung als gegeben angesehen wird.

Bedingungen für die Bestellung eines Pflichtverteidigers

Erst einmal gilt ganz grundsätzlich, dass ein Beschuldigter in jedem Verfahren das Recht auf einen Verteidiger besitzt. Es dürfen sogar bis zu drei, aber auch maximal nur drei Verteidiger im selben Prozess für einen Beschuldigten tätig werden.

Ein Pflichtverteidiger, der dann auch ein Strafverteidiger ist, wird bestellt, wenn beim Beklagten die monetären Mittel bzw. ein bereits ausgewählte Wahlverteidiger fehlt und eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

die Hauptverhandlung findet vor einem Oberlandesgericht oder einem Landgericht statt das Verfahren könnte zu einem Berufsverbot führen dem Beschuldigten wird ein Verbrechen nach § 12 StGB vorgeworfen der Beschuldigte befindet sich bereits in Untersuchungshaft der Beschuldigte befindet sich seit mindestens drei Monaten auf richterliche Anordnung in einer Anstalt ein Gutachten über den psychischen Zustand des Beschuldigten wird in Erwägung gezogen der Beschuldigte befindet sich in Sicherungsverwahrung der bisherige Verteidiger wurde vom Verfahren ausgeschlossen dem Verletzten wurde ein Rechtsanwalt beigeordnet

Hinzu kommen einige weitere Umstände, die die Beiordnung eines Strafverteidigers möglich machen. Dazu zählt in erster Linie die erwartbare Schwere der Verurteilung. Dies gilt dann, wenn ein Strafmaß von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe wahrscheinlich ist. Generell erhält man einen Pflichtverteidiger, wenn der eigene geistige Zustand eine sinnvolle Verteidigung nicht möglich macht.

Fazit zur Frage, wann man einen Strafverteidiger gestellt bekommt

Der Gesetzgeber sorgt also für "Waffengleichheit", wenn ein Beschuldigter sich in schwereren Fällen vor Gericht verantworten muss, aber nicht selbst für eine angemessene rechtliche Verteidigung sorgen kann. Diesen Anspruch besitzt man übrigens nicht erst mit Eröffnung der Verhandlung, sondern bereits im Zuge der im Vorfeld getätigten Ermittlungen.