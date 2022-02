Tipps für eine katzenfreundliche Wohnung: Was Besitzer beachten sollten

In der Natur können sich Katzen weitaus freier bewegen als in einer kleinen Wohnung . Damit sie sich in den vier Wänden dennoch wohlfühlen, müssen ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Der nachfolgende Artikel gibt Ihnen Hinweise und Tipps, wie Sie Ihre Wohnung katzenfreundlich(er) gestalten.

Spiel und Spaß: Kratz- und Klettermöglichkeiten im Katzenrevier

Katzen sehen Ihre Wohnung als ihr „heimisches Revier“ an. Daher sollten Sie sicherstellen, dass die Fellnasen in ihrem Revier ausreichend Platz zum Spielen und Toben haben. In einem solchen Katzenrevier dürfen daher großzügige Kratz- und Klettermöglichkeiten nicht fehlen. Schaffen Sie sich zu diesem Zweck am besten einen mehrstöckigen Kratzbaum an, der gleich mehrere Funktionen erfüllt: Einerseits können die Katzen daran ihre Krallen abnutzen. Auf diese Weise markieren die Tiere ihr Revier, indem sie ihre Duftmarke über die Krallen abgeben. Andererseits ermöglichen Sie es Ihren Haustieren auf diese Weise, ihre natürliche Neugier zu befriedigen. Gemeinhin halten sich die Stubentiger gerne auf erhöhten Plätzen auf, da sie sich darauf sicher und geborgen fühlen. Besitzer sollten allerdings zerbrechliche Gegenstände wegräumen und eine stabile Fläche schaffen, auf der sich die Katze gut zurechtfindet.

Auch dem Jagd- und Spieltrieb der Tiere sollte in einer (kleinen) Wohnung Genüge getan werden. Zu diesem Zweck eignen sich Spielzeuge, an denen die Katze ihre natürlichen Verhaltensweisen (Anschleichen oder Anspringen) ausleben kann. Gut geeignet sind Katzenangeln, Tunnel, kleine Bälle oder auch Sisal-Mäuse. Mitunter suchen sich die Samtpfoten ihr „Spielzeug“ auch selbst aus – und erkunden mit Vorliebe Haargummis, das Innere der Handtasche oder Schuhsohlen. Damit sich das Tier wohlfühlt, sollte das Spielen mit diesen Gegenständen nicht verboten, sondern zugelassen werden. Lediglich spitze oder scharfe Gegenstände sowie verschluckbare Kleinteile sollte außerhalb der Reichweite von Katzen aufbewahrt werden.

Schlaf- und Rückzugsplatz schaffen

Wie die Ergebnisse der Heimtierstudie verdeutlichen, sehen die meisten Besitzer ihr Tier als ein Familienmitglied an. Einen dementsprechend hohen Stellenwert hat das Wohlbefinden der Katzen. Damit sich die Stubentiger auch in einer kleineren Wohnung behaglich fühlen, brauchen sie einen erholsamen Schlafplatz sowie eine ruhige Rückzugsmöglichkeit. Idealerweise schaffen Katzenbesitzer mehrere Schlaf- und Ruhemöglichkeiten, die eine Fellnase in konkreten Situationen bedarfsweise nutzen kann. Vor allem Hohlräume bewähren sich, wenn eine Katze Gefahr wahrnimmt oder Angst verspürt. Dies gilt beispielsweise anlässlich der Silvesterpartys und Feuerwerksböller, die Katzen einmal jährlich großem Stress aussetzen.

Aber auch sonstige Situationen oder Lebensumstände erfordern einen ruhigen, katzengerechten Schlafplatz. Trächtige Katzen haben ein besonderes Ruhebedürfnis, sodass sie sich über ein gemütliches Kissen, eine flauschige Decke und ein geräumiges Körbchen freuen. Von besonderer Wichtigkeit ist der Fensterplatz mit Ausblick: In allen Jahreszeiten machen es sich die Samtpfoten darauf bequem und lieben es, ihre Umgebung stundenlang zu beobachten. Je wärmer und behaglicher es die Tiere auf der Fensterbank haben, desto wohler fühlen sie sich beim „Katzenfernsehen“.

Die Katzentoilette als „stilles Örtchen“

Katzen zählen zu den reinlichsten Haustieren, die sowohl sich selbst, als auch ihre Artgenossen putzen. Eine Katze, die unsauber ist und die Wohnung verschmutzt, ist daher entweder krank oder mit ihrer Umgebung unzufrieden. Letzteres lässt sich mit einer hygienischen „Katzentoilette“ zumindest teilweise lösen. Für ein Tier sollten mindestens zwei Toiletten zur Verfügung stehen, die weder an eine exponierte, noch abgelegene Stelle gehören. Stattdessen sollte die offene Box an einem aufgeräumten Ort stehen und mit feinem Streu gefüllt sein. Hierbei bietet sich weicher Einstreu an, der nicht an den Pfoten hängen bleibt, sodass die Katze ihren Kot vergraben kann. Sobald sich eine Katze an eine Sorte Katzenstreu „gewöhnt“ hat, sollte diese beibehalten und nicht mehr gewechselt werden. Duftendes Streu oder parfümierte Reiniger irritieren hingegen den empfindlichen Geruchssinn der Miezen. Mindestens zweimal täglich ist es angebracht, das „stille Örtchen“ zu reinigen. Zudem erscheint es sinnvoll, ein bis zweimal monatlich eine zusätzliche „Grundreinigung“ durchzuführen, bei der Wasser und geruchsneutraler Reiniger zum Einsatz kommen.

Auch Wohnungskatzen sollten gegen Krankheiten wie Katzenseuche oder Katzenschnupfen geimpft sein und mit einem Chip gekennzeichnet sein. Foto: pixabay.com

Gefahrenquellen aus dem Weg räumen

In der heimischen Wohnung lauern einige Gefahrenquellen, die für Katzen sehr gefährlich sein können. Da die Fellnasen Interesse für unbekanntes Terrain entwickeln, sollten Wohnungstüren und Fenster nicht über längere Zeit offenstehen. Vor allem dann, wenn die Stadtwohnung in einem höher gelegenen Stockwerk liegt, benötigen die Fenster eine zusätzliche Absicherung. Im Handel sind hierfür spezielle Gitter oder Netze erhältlich, die ein Abstürzen oder Entwischen der Katze verhindern. Selbiges gilt für einen Balkon, der – gut gesichert – einen schönen Aussichtspunkt für die Katze darstellt.

In den eigenen vier Wänden gibt es weitere gefährliche Gegenstände, die außer Reichweite der Katze aufbewahrt werden sollten. Bänder, Seile, Kabel oder Schnüre sollten nicht auf dem Boden liegen, damit sich die Samtpfoten darin nicht verheddern. Auch spitze und scharfe Gegenstände, an denen sich die Katze verletzen kann, sollten nicht offen herumliegen. Selbiges gilt für Reinigungs- und Putzmittel sowie Medikamente aller Art, die hochgiftig für Katzen sind.

Ein weiteres, potenzielles Risiko sind gefährliche Pflanzen oder deren Bestandteile. Während manche Sorten – etwa der giftige Weihnachtsstern – auch für Menschen toxisch sind, schaden andere Zimmerpflanzen ausschließlich Kleintieren. Scheinbar harmlose Exemplare wie Aloe Vera, Chrysanthemen, Efeu, Hyazinthen oder Tulpen können schwerwiegende Symptome verursachen. Kleintiere wie Katzen sollten daher keine Möglichkeit haben, an diese Pflanzen heranzukommen.

Wohnungskatzen besser im Doppelpack halten

Auch wenn die Samtpfoten liebend gerne auf Streifzug gehen: Aus statistischer Sicht bringt es Vorteile mit sich, eine Katze ausschließlich in der Wohnung zu halten. So erreicht eine Wohnungskatze durchschnittlich ein doppelt so hohes Lebensalter wie ein Freigänger. Damit sie in den vier Wänden allerdings nicht vereinsamt, sollte sie mit mindestens einem Artgenossen zusammen sein. Diese Interaktion mit Artgenossen ist für Katzen überlebenswichtig. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, welchem Geschlecht die Fellnasen angehören oder wie alt sie sind. Allen Unterschieden zum Trotz finden die meisten Wohnungskatzen nach einer Eingewöhnungszeit zueinander.