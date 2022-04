Verhalten nach Haartransplantation – Die richtige Pflege nach einer Eigenhaarverpflanzung

Diese sind normalerweise für den Zeitraum zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen nach dem Eingriff unverzichtbar. Dazu gehören, zusätzlich zu einer sanften Haarwäsche beziehungsweise Pflege an sich, auch für eine gewisse Zeit die Enthaltsamkeit gegenüber Tabak- und Alkoholkonsum, sexuellen Aktivitäten sowie Sport.

Verhalten nach Haartransplantation dient dem Erhalt der Transplantate

Für den behandelten Empfängerbereich gilt, dass dieser einen Tag oder zwei Tage nach einer erfolgreichen Eigenhaartransplantation erstmalig vorsichtig gewaschen werden darf. Als Shampoo sollten Patienten ein schonendes Produkt, wie beispielsweise Baby Shampoo verwenden. Für die erste Zeit nach der Haar-OP erhalten Patienten jedoch meistens von ihrer Haarklinik ein spezielles Shampoo.

Foto: haartransplantation-tuerkei.com

Eine Haarwäsche im Empfängerbereich nach einer Haarverpflanzung sollte wie folgt durchgeführt werden:

· Mit etwas Shampoo wird beispielsweise auf einem weichen Schwamm oder in den Händen Schaum erzeugt.

· Dieser wird anschließend sanft auf der behandelten Kopfhaut aufgetupft und sollte lediglich wenige Minuten einziehen.

· Bei der Haarwäsche darf keinesfalls stark gerieben oder kräftig gedrückt werden.

· Danach wird das Shampoo mithilfe von lauwarmem Wasser von der Kopfhaut (ohne jeglichen Druck) vorsichtig abgespült.

· Abschließend kann die behandelte Kopfhaut beispielsweise vorsichtig mit einem weichen Küchentuch abgetupft oder mittels Kaltluft des Föhns langsam getrocknet werden.

Diese Art der Haarpflege sollten Patienten einmal pro Tag durchführen.



Bei richtigem Verhalten nach Haartransplantation, bilden sich innerhalb kurzer Zeit rund um die implantierten Haare auf der Kopfhaut kleine Krusten, die die Einstichstellen wie auch die Haarwurzeln schützen. Dadurch kann sich das Gewebe erholen beziehungsweise regenerieren. Etwa sieben Tage nach der Haar-OP kann die Kopfhaut mit sanft massierenden Bewegungen und leichtem Druck gewaschen werden. Die Massage hat das Ziel, dass die winzigen Wundkrusten aufgeweicht und letztendlich nach circa zehn Tagen gänzlich entfernt werden. Damit ist die wichtigste Phase der Heilung beendet.

Foto: haartransplantation-tuerkei.com

Ergänzend sollten Patienten zu jeder Haarwäsche eine pflegende Lotion verwenden, die die behandelten Kopfhautbereiche mit Feuchtigkeit versorgt. Alternativ kann auch ein spezieller Schaum zur Pflege eingesetzt werden.



Eine sogenannte isotonische Kochsalzlösung beziehungsweise einhundert-prozentiges Salzwasserspray kann auf Empfehlung mancher Ärzte ebenfalls verwendet werden. Durch die gezielt eingesetzte Zufuhr von Feuchtigkeit kann die Abheilung der behandelten Zonen deutlich beschleunigt werden.

Auch der Spenderbereich benötigt Aufmerksamkeit



Den Spenderbereich/Entnahmebereich der gesunden Haarwurzeln sollten Patienten ebenfalls nach ihrer Haar-OP täglich mittels schonendem Shampoo waschen. Dieser Kopfhautbereich kann, im Vergleich mit dem Empfängerbereich, jedoch von Beginn an beim Haarewaschen mit etwas mehr Druck bei den kreisenden, massierenden Bewegungen behandelt werden. Die minimalen Krusten an diesen Wunden fallen normalerweise innerhalb von sieben Tagen ab.



Durch den zusätzlichen Einsatz von feuchtigkeitsspendenden Produkten wie beispielsweise einem Salzwasserspray oder einer Pflegelotion wird der Spenderbereich elastisch gehalten, sodass die kleinen Wunden der Entnahme schneller abheilen. Auf diese Weise können auch eventuelle Schmerzen oder ein Juckreiz minimiert werden.



Hinweis: Jede Haarklinik, die Eigenhaarversetzungen vornimmt, kann ihren Patienten allerdings individuelle Regeln und Empfehlungen für das Verhalten nach Haartransplantation mitgeben!



Während der Wochen nach dem Eingriff und eventuell auch innerhalb der folgenden Monate kann sich der behandelte Kopfhautbereich gereizt und gerötet zeigen. Die Rötung ist völlig normal und ein Teil der Heilung. Zudem kann das Ausmaß der Rötung individuell nach Hauttyp sehr unterschiedlich ausfallen. Um diesen Zustand abzumildern sowie die Regeneration effizient zu unterstützen, ist beispielsweise ein Gel mit Aloe Vera geeignet.

Nach einer Eigenhaartransplantation entspannt schlafen



Die ersten Nächte nach einer Haartransplantation sollten Patienten mit einem stabilen Nackenkissen oder einer Nackenrolle verbringen. Dadurch erhält der Schulter- und Nackenbereich für eine bequeme Schlafposition ausreichend Stabilität. Diese sollte idealerweise halbsitzend, leicht erhöht sein. Weitere Kissen sind zur Stabilisierung des Körpers dann wichtig, wenn Patienten zum nächtlichen Herumwälzen neigen.



Denn der direkte Kontakt von Bettgestell und Kissen mit den behandelten Kopfhautbereichen muss für die erste Zeit (etwa sieben Tage) nach der Eigenhaartransplantation unbedingt vermieden werden. Durch diszipliniertes Verhalten nach Haartransplantation lässt sich normalerweise gewährleisten, dass implantierte Haarwurzeln keinen Schaden nehmen.



Nach Ablauf des siebten Tages kann beispielsweise das Nackenhörnchen beiseitegelegt und nachts wieder das übliche Kopfkissen benutzt werden. Sind zehn Tage nach der Haarverpflanzung vergangen, kann die gewohnte Schlafposition normalerweise wieder eingenommen werden.



Darf nach der Haartransplantation eine Mütze aufgesetzt werden?



Damit post-operative Risiken erheblich verringert werden, sollten Patienten mindestens für drei Tage keinerlei Kopfbedeckung tragen. Normalerweise wird der Verband nach einer Haartransplantation bereits am Folgetag abgenommen. Danach bleibt der Kopf frei. Wurde die Haarverpflanzung im Ausland – zum Beispiel in Istanbul - durchgeführt, können Patienten nun ihren Heimflug antreten. Ein Infektionsrisiko besteht normalerweise nur sehr selten, da die Durchblutung der Kopfhaut an sich gut funktioniert.



Zwischen dem vierten und zehnten Tag kann eine weiche, weit geschnittene Kopfbedeckung wie beispielsweise ein lockeres Cap oder ein Angler- oder Fischerhut verwendet werden. Enganliegende Kopfbedeckungen wie Mützen oder sogar Helme sollten erst nach Ablauf von mindestens zehn Tagen aufgesetzt werden, wenn sämtliche Wundkrusten abgefallen sind.



Nach einer Eigenhaartransplantation muss somit nicht zwingend eine Kopfbedeckung getragen werden! Einzige Ausnahme ist die Einwirkung intensiver UV-Strahlung durch den Aufenthalt in der Sonne. Daher sollten Patienten unbedingt für mindestens zwei Monate generell Sonneneinstrahlung vermeiden. Gleiches gilt ebenfalls für den Besuch eines Sonnenstudios oder Solariums!



Jegliche körperliche Betätigung moderat beginnen



Versetzte Haarwurzeln benötigen nach dem Eingriff Minimum drei Tage, um anzuwachsen. Während dieser Zeit sollten Patienten enorm vorsichtig sein, wenn es um Berührungen oder Druck auf die behandelte Kopfhaut geht.



Daher ist erst nach sieben Tagen leichtes Jogging und passiver Geschlechtsverkehr empfehlenswert. Nach vierzehn Tagen können Patienten wieder leichte körperliche Arbeiten, Sport wie beispielsweise leichte Fitness sowie Schwimmen (im Pool) versuchen. Schwitzen an sich ist nicht problematisch, kann allerdings selten zur Bildung von Pickel führen.

Genussmittel wie Nikotin (Rauchen), Alkohol und Kaffee



Um die Wirksamkeit der lokalen Anästhesie, die für eine Haar-OP verwendet wird, nicht zu gefährden, müssen Patienten mindestens drei Tage vor dem Eingriff auf sämtliche alkoholischen Getränke verzichten. Gleiches gilt zum Verhalten nach Haartransplantation. Zudem ist Alkohol für fünf/sechs Tage nach der Haarverpflanzung nicht erlaubt, da für diesen Zeitraum gegen das Infektionsrisiko normalerweise Antibiotika verabreicht werden.



Da Kaffee sich als Blutverdünner erweisen kann, sollten Patienten mindestens einen, besser zwei Tage vor ihrer Haar-OP auf den Genuss von Kaffee verzichten. Am Folgetag der Eigenhaarversetzung darf Kaffee wieder konsumiert werden.



Wenn es um den Genuss von Tabak in jeglicher Form geht, hiermit ist auch die Shisha gemeint, sollte dieser mindestens drei Tage vor wie auch nach dem Eingriff deutlich reduziert, besser gänzlich unterlassen werden. Denn Nikotin wirkt sich generell negativ auf den Körper aus. Die Transplantate werden nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt und die Wundheilung kann sich erheblich verzögern.