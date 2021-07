Kabelsalat? Nicht mit Allekabel.de

Doch auch wenn es jeder täglich in verschiedenen Ausführungen nutzt, denken die wenigsten Menschen darüber nach, wo sie ihr Kabel kaufen. Mit der Neueröffnung von Allekabel.de gibt es in Deutschland einen Händler, der über 170.000 Kabel und damit für jeden Anspruch die passende "Leitung" anbietet.



Allekabel.de schafft Verbindungen



In den Niederlanden hat sich der Onlineshop für Kabel und Zubehör seit vielen Jahren etabliert. Allekabel.de ist die deutsche Version des Anbieters, der in den Niederlanden bereits mehr als 4 Millionen Kunden hat und Kabel für jeden Einsatz verkauft. Das Sortiment umfasst mehr als 170.000 Kabel für unterschiedliche Anwendungen und Bedürfnisse. Wer etwas anschließen und in Betrieb nehmen möchte, benötigt ein entsprechendes Kabel mit passgenauem Stecker und guter Leitungskapazität. In den meisten Fällen wird die Verbindung schnell benötigt - was bei Allekabel in Deutschland kein Problem ist. Wer vor 15 Uhr bestellt, bekommt sein Kabel am Folgetag zuverlässig nach Hause geliefert. Das Konzept ist identisch mit allekabels.nl - nur dass die deutsche Version speziell für Kunden aus Deutschland und den inländischen Versand erstellt wurde.



Zuvorkommender Kundendienst vor und nach dem Kauf



Manchmal braucht man Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels. Der Support in Deutschland ist von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr und 21:00 Uhr erreichbar und beantwortet alle Fragen zu Bestellungen, Lieferzeiten und zu den angebotenen Produkten. Auch wenn der primäre Fokus auf Kabeln liegt, gibt es im Shop eine ganze Reihe weiterer Zubehörprodukte und Anschlussmaterialien. Der deutsche Ableger des niederländischen Unternehmens beruft sich auf dasselbe Konzept und auf die gleiche Firmenidentität. Bei Allekabel.de stehen die Kunden mit ihren Wünschen, Anliegen und Fragen im Mittelpunkt. Die Mitarbeiter im Support sorgen für Kundenzufriedenheit und sind bei allen Fragen zu Kabeln die richtigen Ansprechpartner.



Für jeden Anspruch die richtige Verkabelung



Im Shop gibt es Kabel für jeden Einsatz, in unterschiedlichen Längen und in zahlreichen Ausführungen. Die Suche kann nach Einsatzbereich oder direkt nach einem Artikel erfolgen. Auch Meterware für die fachmännische Verlegung und Kabelrollen sind im Angebot zu finden. Da in diesem Fall Stecker und Montagezubehör benötigt werden, gibt es diese Produkte ebenfalls im Sortiment. Soll die Fernsehübertragung optimiert oder die Internetgeschwindigkeit beschleunigt werden, gelingt das Vorhaben im Regelfall mit dem richtigen Kabel. Die Angebote richten sich an Privat- und Geschäftskunden. Wer gewerblich bestellt, registriert sich im Shop als Gewerbekunde und gibt seine Steuernummer für den Rechnungsversand an.



Warum sich ein Einkauf im Kabel-Webshop lohnt



Mehr als 20.000 Produkte sind direkt ab Lager verfügbar und somit am Folgetag der Bestellung beim Kunden. Es gibt 8 gängige Zahlungsmethoden, darunter auch die Möglichkeit, bei entsprechender Bonität nach Warenerhalt zu bezahlen. Der Shop verfügt über 8 Gütesiegel und ist damit ein sicherer Anbieter für den Kauf von Kabeln und Zubehör. Sollte ein Produkt dennoch einmal nicht gefallen oder nicht passen, erhält der Käufer sein Geld zurück und geht somit kein Risiko ein. Bei Reparaturen und Umtausch findet der Kundendienst kulante Lösungen, die im Sinne des Kunden sind. Neben Kabeln gibt es bei Allekabel.de eine große Auswahl an Montagezubehör.