Plasmaschneiden – innovatives Trennverfahren im Maschinenbau

Gut bekannt ist das Brennschneiden mit einem Sauerstoff-Brenngas-Gemisch. Dieses Verfahren ist seit über 100 Jahren bekannt und beruht darauf, dass unlegierte Stähle in reinem Sauerstoff bei hohen Temperaturen über 1.200 °C einfach verbrennen. Brennschneiden eignet sich für das schnelle und grobe Trennen von metallischen Werkstücken und kommt deswegen im Schiffsbau, oder Maschinenbau zum Einsatz. Gerne gesehen ist es auch als mobiler Schneidbrenner auf Baustellen oder Schrottplätzen. Nachteilig beim Brennschneiden ist allerdings die starke Erwärmung des Werkstückes und eine unsaubere Trennkante.

Was ist Plasmaschneiden?

Das Plasmaschneiden gehört zu den thermischen Trennverfahren und ermöglicht der Industrie das präzise Schneiden von Metallen. Plasmaschneiden wird meistens dann eingesetzt, wenn das Material nicht oder nur bedingt per konventionellem Brennschneiden getrennt werden kann. Zu den klassischen Anwendungsgebieten gehört das Trennen von Blechen aus hochlegiertem Stahl, Kupfer oder Aluminium. Beim Plasmaschneiden entstehen hohe Schneidgeschwindigkeiten, glatte Schnitte und kaum Verformungen durch eine geringe Erwärmung des Werkstückes.

Wenn Sie wissen wollen, ob sich die Technologie des Plasmaschneidens für Ihren Betrieb eignet, können sie hier einen Plasmaschneidanlagen Hersteller kontaktieren.

In den meisten Fällen kommt das direkte Plasmaschneiden zum Einsatz. Der Lichtbogen brennt direkt zwischen der Elektrode des Brenners (Kathode) und dem Werkstück, welches in diesem Fall den Gegenpol (Anode) darstellt. Dieses Verfahren wird in der Industrie überwiegend eingesetzt. Durch die wassergekühlte Düse wird der Lichtbogen stark verengt. Dadurch wird die Energiedichte erhöht und die Temperatur des Bogens steigt auf etwa 30.000 °C. Dank der hohen Austrittsgeschwindigkeit und weiterer Prozessparameter ist es möglich, Werkstoffe mit über 100 mm Dicke und mit großer Schnittgeschwindigkeit zu schneiden.

Während das Brennschneiden über das Verbrennen des Werkstoffes funktioniert, wird beim Plasmaschneiden ein Plasmagas zum Verflüssigen des Metalls eingesetzt. Das Plasmaschneiden erzielt eine höhere Genauigkeit und weniger Verzug des Werkstücks.

Wo wird Plasmaschneiden eingesetzt?

Das Plasmaschneiden wird überwiegend im Maschinenbau zum Trennen elektrisch leitfähiger Materialien eingesetzt. Vor allem beim Schneiden von Edelstahl, Messing, Aluminium und Kupfer kommt das Plasmaschneiden zum Einsatz. Typische Branchen mit Vorrichtungen zum Plasmaschneiden sind: Automobilindustrie, Schiffsbau, Stahlbau, Blechbearbeitung, Verfahrenstechnik und Flugzeugbau. Der hochenergetische Plasmastrahl kann außerdem für das Anbringen von Markierungen auf Oberflächen eingesetzt werden. Ob einmalige Kunstwerke entstehen oder Fertigteile in großen Mengen hergestellt werden sollen – das Plasmaschneiden bietet vielfältige Möglichkeiten zum Schneiden von Metallen.

Können nichtmetallische Werkstoffe bearbeitet werden?

Nichtmetallische Werkstoffe werden über das indirektes Plasmaschneiden bearbeitet. Der Lichtbogen der Kathode ist nicht direkt mit dem Werkstoff als Anode in elektrischer Verbindung, sondern brennt zwischen der Kathode und der Düse. Teilweise wird auch eine Opferanode eingesetzt, die den Gegenpol darstellt und nach Abnutzung einfach ersetzt werden kann. Durch dieses Verfahren ist es möglich, dass auch elektrisch nichtleitende Materialien bearbeitet werden können.

Welche Vorteile bietet ein Plasmaschneider?

Das Fertigungsverfahren des Plasmaschneiden bringt folgende Vorteile: Plasmaschneiden ist für alle metallischen Werkstoffe geeignet. Durch das indirekte Plasmaschneiden können sogar Materialien ohne elektrische Leitfähigkeit bearbeitet werden. Beim Schneiden entsteht eine glatte Schnittfuge, die keinen Grat besitzt und kaum Nachbearbeitung bedarf. Durch einen geringen Eintrag von Hitze in das Material, gibt es kaum Verformungen. Zusätzlich ist es möglich, beim Plasmaschneiden parallel mit Wasser zu kühlen. Das Trennverfahren eignet sich sogar, um unter der Wasseroberfläche zur Anwendung zu kommen. Die Werkstücke benötigen keine Vorbehandlung, wie z.B. eine aufwendige Reinigung.

Was ist die Physik hinter dem Plasmaschneiden?

Das Plasmaschneiden ist ein Verfahren, bei dem das Werkstück mittels eines Strahles aus heißem Plasma durchtrennt wird. Typische Materialien, die mit einem Plasmabrenner geschnitten werden, sind Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer sowie andere leitfähige Metalle. Die grundlegende Physik beim Plasmaschneiden besteht darin, eine elektrische Leitung aus Plasma (ionisiertes Gas) – vom Plasmaschneider durch das zu schneidende Werkstück zu erzeugen. Über eine Erdungsklemme am Werkstück wird der Stromkreis zurück zum Plasmaschneider geschlossen. Hier kommt ein Gas zum Einsatz, das durch eine Düse mit hoher Geschwindigkeit zum Werkstück geblasen wird. Innerhalb des Gases bildet sich dann ein Lichtbogen zwischen einer Elektrode und dem Werkstück. Dieser elektrische Lichtbogen ionisiert das Gas und erzeugt damit einen elektrisch leitenden Plasmakanal. Wenn der Strom vom Plasmaschneider durch dieses Plasma fließt, erzeugt er genug Wärme, um das Werkstück zu schmelzen. Parallel blasen Gas und Plasma das heiße geschmolzene Metall weg und trennen damit das Material.