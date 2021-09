Die Einteilung verschiedener Hunderassen und deren Eigenschaften

Hütehunde und Treibhunde – FCI Gruppe 1

Die 43 Hunderassen, die unter der Kategorie Hüte- und Treibhunde geführt werden, sind auch heute noch für verschiedene Aufgaben zu finden.

Hütehunde kommen, wie der Name schon sagt, häufig zum Treiben und Hüten von Nutztieren zum Einsatz. Border Collies und Australian Shepherd sind die wohl bekanntesten Hütehunde, die wir in unseren Breitengraden kennen. Hütehunde benötigen eine Aufgabe und sind hervorragend geeignet für Hundesportarten. Darüber hinaus eignen sich Hütehunde wegen ihres freundlichen Wesens als Therapiehunde.

Treibhunde, wie etwa der Beagle werden für die Treibjagd auf Wildtiere genutzt. Sie sind typische Arbeitshunde und benötigen eine alternative Aufgabe, wenn sie als Familienhund gehalten werden.

Pinscher, Schnauzer, Molossoide und Schweizer Sennenhunde – FCI Gruppe 2

Wer sich nun fragt, was ein Pinscher mit einem Schweizer Sennenhund gemeinsam hat, findet die Antwort in dem Schutz- und Jagdtrieb dieser Hunderassen. Zu den Pinschern zählt nicht nur der kleine Zwergpinscher, sondern auch der Dobermann. Damit sieht das Verhältnis bereits anders aus, oder? Zu den Molossoiden gehören Hunderassen wir die Deutsche Dogge, der Neufundländer oder der Rhodesian Ridgeback, der noch heute in afrikanischen Ländern zur Löwenjagd eingesetzt wird.

Leider gelten viele Molossoiden heutzutage als Listenhunde und sind als gefährlich eingestuft. Diese Gruppe der Hunde eignet sich ebenfalls nur bedingt als Familienhunde und gehören in erfahrene Hände. Sie sind nervenstark, wachsam und verfügen über ein ausgeprägtes Territorialbewusstsein.

Die Terrier – FCI Gruppe 3

34 Hunderassen definiert die FCI unter der Kategorie Terrier. Dabei nutzt die internationale Vereinigung noch vier weitere Unterkategorien:

Hochläufige Terrier (Airedale Terrier, Fox Terrier)

Niederläufige Terrier (Jack Russel Terrier, Westhighland White Terrier)

Bullartige Terrier (Bullterrier, Staffordshire Terrier)

Zwerg-Terrier (Yorkshire Terrier)

Alle Terrierarten sind sehr mutig und besitzen ein großes Selbstbewusstsein. Deshalb ist es wichtig, dass auch diese Hundegruppe in erfahrene Hände, die das teilweise übergroße Selbstbewusstsein zu händeln wissen. Allerdings sind die Hunde auch sehr anhänglich, spielfreudig und loyal, sodass sie sich bei einer entsprechenden Auslastung als Familienhunde eignen.

Dachshunde – FCI Gruppe 4

Der Dackel, oder auch Teckel genannt, ist ein kleiner und flinker Jagdhund, der im Allgemeinen besonders mutig, selbstbewusst und teilweise sehr stur sein kann. Das Fell des Hundes gibt es in verschiedenen Formen. Es existieren kurzhaarige, langhaarige und rauhaarige Vertreter ihrer Rasse. Er gehört zu den beliebtesten Hunderassen überhaupt und kann gut sozialisiert und erzogen ein toller Familienhund sein, der seine Menschen mit seinem freundlichen Wesen und einer großen Loyalität viel Freude bereitet.

Der Spitz und Hunde zur jagdlichen Verwendung – FCI Gruppe 5

45 Hunderassen gleichen sich durch eine spitze Nase und nach oben ragende spitze Ohren. Diese selbstständigen Hunde sind extrem klug und werden sowohl für die Jagd und auch als Hütehunde eingesetzt. Ebenso können sie hervorragend als Wach- und Begleithunde eingesetzt werden.

Zu den fünf Kategorien dieser Gruppe gehören:

Nordische Schlittenhunde (Siberian Husky, Alaskan Malamute)

Nordische Jagdhunde (norwegischer Lundehund, westsibirischer Laika)

Nordische Wach- und Hütehunde (finnischer Lapphund)

Europäische Spitze (deutscher Spitz, Zwergspitz)

Asiatische Spitze und verwandte Rassen (Chow-Chow, Shiba)

Urtyp (Kanaan Hund, Basenji)

Hunde zur jagdlichen Verwendung (Kanarischer Podenco, Taiwan Hund)

Laufhunde und Schweißhunde – FCI Gruppe 6

Die Gruppe 6 ist die Gruppe der Jäger. Diese Hunde besitzen naturgemäß einen ausgeprägten Jagdtrieb und lieben es, gemeinsam mit dem Menschen zu arbeiten. Aufgrund ihres meist freundlichen Wesens sind sie als Familienhunde geeignet, allerdings ist Erfahrung im Umgang mit den Hunden und eine artgerechte Auslastung wichtig. Der FCI definiert aktuell etwa 64 Lauf- und Schweißhunde, sowie verwandte Rassen:

Laufhunde (Beagle, Basset)

Schweißhunde (Bayrischer Gebirgsschweißhund, Alpenländische Dachsbracke)

Verwandte Rassen (Dalmatiner)

Vorstehhunde – FCI Gruppe 7

36 Hunderassen, die ebenfalls zu jagdlichen Zwecken gezüchtet wurden, sind der FCI Gruppe 7 der Vorstehhunde zu finden. Die Rassen werden eingesetzt, um Wild aufzuspüren, nicht um zu jagen. Die meisten von ihnen sind hervorragende Familienhunde, die gern mit ihrem Menschen zusammen sind, weswegen die Jagd mit Ihnen im Team außerordentlich effektiv sein kann. Typischer Vertreter der Rasse sind: Magyar Viszla, Münsterländer oder Weimaraner.

Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde – FCI Gruppe 8

Die beliebtesten und bekanntesten Hunde finden wir in dieser Kategorie. Hundebesitzer haben mit ihren Hunden viel Spaß beim Schwimmen oder auch beim Spielen. Sie haben ein freundlichen und geduldiges Wesen und eignen sich hervorragend als Familien- und Begleithunde. Labrador Retriever werden besonders häufig als Blindenhunde ausgebildet. Die Gruppe ist in drei Kategorien unterteilt:

Apportierhunde (Golden Retriever, Labrador Retriever)

Stöberhunde (Cocker Spaniel)

Wasserhunde (irischer Wasserspaniel, französischer Wasserhund)

Gesellschafts- und Begleithunde – FCI Gruppe 9

Der FCI Gruppe mit den meisten Unterkategorien werden insgesamt 26 Hunderassen zugeordnet. Diese Rassen wurden nicht zu einem bestimmten Zweck gezüchtet, eignen sich im Allgemeinen aber als hervorragender Begleiter und als treuer Freund des Menschen. Neben artgerechter Fütterung und Bewegung ist ihnen der Kontakt zu ihrem Menschen am liebsten. Dabei sind Rassen wie Bichons, Pudel, haarlose Hunderassen, Malteser, Tibet Terrier, japanische Spaniel und Pekinesen oder kleine doggenartige Hunde.

Windhunde – FCI Gruppe 10

Die letzte Gruppe bilden die Windhunde. Die besonders schnellen und schlanken Rassen werden eingeteilt in:

langhaarige Windhunde (Afghanischer Windhund)

Rauhaarige Windhunde (Irischer Wolfshund, schottischer Hirschhund)

Kurzhaarige Windhunde (Greyhound, Whippet)

Ursprünglich handelte es sich bei der Züchtung von Windhunden um eine Jagdhunderasse, die in der Lage sein sollte, mit hoher Geschwindigkeit Wildtiere wie Hasen zu jagen. Aufgrund ihrer Schnelligkeit werden Windhunde heute allerdings häufig bei Hunderennen eingesetzt und sind in der Jagd weniger zu finden. Als Familienhunde sind sie nur geeignet, wenn ihrem extrem hohen Bewegungsdrang befriedigt werden kann.