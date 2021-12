Ernährung für Welpen - Worauf kommt es an?

Welpenfutter nicht ständig wechseln

Der Magen eines Hundes gilt als höchst empfindlich. In den ersten Monaten des Lebens ernähren sich Welpen noch ausschließlich in flüssiger Form. Erst einige Wochen nach der Geburt können sie Welpenfutter zu sich nehmen. Beliebtes anifit Welpenfutter ist hierfür zu empfehlen. Doch egal, welches Welpenfutter Sie wählen: Bleiben Sie diesem treu. Der Hundemagen ist leicht zu reizen. Eine Futterumstellung könnte zu Verdauungsbeschwerden führen. Gleichzeitig sind Welpen auch Gourmets. Hunde gelten generell als treue Tiere, die Brücken bauen. So sind sie nicht nur uns Menschen treu, sondern auch ihrem Futter. Sie essen nämlich nicht jedes Futter, sondern bleiben oftmals dem Futter treu, welches sie bereits kennen.

Wie viel und wie oft sollte man den Welpen füttern?

Welpen essen ihr Futter in Etappen. Während Hunde normalerweise ein- bis zweimal pro Tag Ihre Mahlzeit einnehmen, sollten Besitzer Ihre Welpen drei bis viermal pro Tag füttern. Dies hat den Hintergrund, dass der Magen durch Aufnahme von kleineren Mengen weniger gereizt und somit nicht zu stark gefüllt wird. Es ist daher wichtig, nicht nur auf die Häufigkeit der Fresszeiten zu achten, sondern auch auf die Mengen. Die optimale Dosierung des Futters ist leicht zu berechnen. Ein Welpe sollte immer ca. fünf Prozent des eigenen Körpergewichts essen, um ausreichend Nährstoffe aufzunehmen und am Ende des Tages satt zu sein. Die Orientierung am Körpergewicht ist deshalb sinnvoll, da Welpen in den verschiedenen Wachstumsphasen auch unterschiedliche Mengen an Futter benötigen.

Woran erkennt man ein geeignetes Welpenfutter?

Welches Futter sich für Welpen eignet, ist oftmals bereits anhand der Informationen ersichtlich, die sich auf der Verpackung befinden. Ist ein Futtermittel nicht als Welpenfutter ausgeschrieben, handelt es sich meist um Futter, welches ausschließlich für ausgewachsene Hunde bestimmt ist. Altersangaben auf der Verpackung können ebenfalls helfen. Darüber hinaus sollte Welpenfutter keinen Zucker enthalten. Einen Blick sollten Sie daher auch in die Nährwerttabelle des Futtermittels werfen.

Beeinflussung des Wachstums

Hunde im Welpenstadium benötigen ausreichend Nährstoffe, die den Zellaufbau sowie den Aufbau der Knochen fördern. Hierzu zählen Nährstoffe wie Eiweiß, Kalzium und Fette. Diese können Welpen durch das Essen von qualitativ hochwertigem Fleisch aufnehmen. Der Umstieg auf Fleisch als Nahrungsmittel geschieht jedoch erst viel später. In den ersten Monaten des Lebens eines Hundes ernähren sich Welpen von der Muttermilch. Sollten die Welpen zu früh von der Mutter getrennt worden sein, bedarf es passender Ersatzprodukte. Einige Wochen später genügt die Milch als Nahrungsmittel bereits nicht mehr aus. Welpenfutter in einer einfach zu verdauenden Konsistenz, die einem Brei gleicht, kann nun verzehrt werden.

Häufige Fehler beim Welpen füttern

Hundebesitzer möchten immer nur das Beste für ihre kleinen Familienmitglieder. Sie meinen es daher manchmal zu gut und überfüttern die Welpen. Durch eine Überfütterung können Bauchschmerzen und Beschwerden des Magen-Darm-Traktes entstehen. Gleiches gilt für einen zu häufigen Wechsel des Futters. Darüber hinaus wissen viele Welpenbesitzer nicht, dass das Futter immer eine Raumtemperatur aufweisen sollte. Zu kaltes Essen könnte ebenfalls die Verdauung stören.

Nassfutter oder Trockenfutter?

Grundsätzlich können Welpen bereits ab der neunten Woche Trockenfutter essen. Vorwiegend verzehren Welpen jedoch Nassfutter, da es einfacher zu schlucken ist. Auf Trockenfutter sollte jedoch nicht gänzlich verzichtet werden. Neben dem Sättigungseffekt erfüllt es noch einen anderen Zweck: Es stärkt die Beißkraft und trainiert die Kaumuskeln.

Die Fütterung eines Welpen ist somit ganz einfach: Sie müssen sich nur an wenige Voraussetzungen halten. Dann können Sie Ihrem neuen Familienmitglied auch munter beim Wachsen zuschauen.