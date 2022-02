Irreführende Werbung: Wie erkennt man minderwertiges Hundefutter?

Was ist der Goldene Windbeutel?

Der Goldene Windbeutel ist eine Initiative, die von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ins Leben gerufen wurde. Jährlich wird eine Auszeichnung vergeben. Betroffen sind Produkte, die in der Werbung ganz anders dargestellt wurden, als sie es in Wirklichkeit sind. Der Goldene Windbeutel enttarnt irreführende Werbung und falsche Werbeversprechen.

Dazu zählen vor allem Wortneuschöpfungen, Sinn-Umdeutungen und auch dreiste Lügen. Immer mehr Hersteller werben mit Inhaltsstoffen, die gar nicht in ihren Produkten enthalten sind und lügen, indem sie ungesunde Tiernahrung als gut für den Vierbeiner darstellen.

Probleme von minderwertigem Hundefutter

Wie auch bei uns Menschen beeinträchtigt die falsche Nahrung bei Hunden die Gesundheit und das Wohlbefinden. Schlechtes Hundefutter führt nicht nur zu Magen-Darm-Beschwerden, sondern kann auch zu Fehlfunktionen der Organe und vor allem des Herzens führen.



Doch was macht Hundefutter häufig so ungesund? Zum einen wird häufig auf minderwertige Zutaten gesetzt. Allerdings haben Tests auch herausgefunden, dass viele Hundefuttersorten mit Schwermetallen belastet sind. So fanden sich Arsen, Blei, Cadmium und Quecksilber in Tiernahrung. Auch gefährliche Bakterienkulturen und Schimmelpilzgifte sind leider keine Seltenheit.



Häufig verwendet werden auch Mehlprodukte. Diese sind jedoch absolut nicht verträglich für Hunde und können Krankheiten auslösen. Zudem schädigen sie das Gebiss der Vierbeiner. Allerdings sind sie billig in der Produktion, weshalb sie bei Hundefutterherstellern sehr beliebt sind.

Wieso gibt es minderwertiges Hundefutter?

In einer Zeit, in der Unternehmen, die sich auch nur kleine Fehler erlauben, mit dem Aus rechnen müssen, mag es verwunderlich erscheinen, weshalb es noch so viele Hersteller gibt, die minderwertiges Futter produzieren. Dabei sind es gerade die Verbraucher, die den Panschern die Möglichkeiten dazu einräumen.



Der Trend der Gesellschaft geht immer mehr in Richtung Sparen. Immer mehr Schnäppchenjäger sind unterwegs und auf der Suche nach dem nächsten günstigen Produkt. Dabei wird es als selbstverständlich erachtet, nur die beste Qualität zu bekommen. Verbraucher hinterfragen daher oft gar nicht, welche Inhaltsstoffe in den gekauften Produkten stecken. Dass sich hohe Qualität und ein kleiner Preis jedoch ausschließen, ist den meisten nicht bewusst.



Hersteller versuchen somit, den Preisansprüchen der Verbraucher gerecht zu werden. Für dieses kleine Geld können sie sich jedoch keine hochwertigen Zutaten leisten, sondern verwenden anstelle von Frischfleisch häufig Schlachtabfälle. So gelangen Federn, Häute, Augen und weitere Dinge, die man ungern im Futter sehen möchte, in Tiernahrung. Beworben werden die Produkte so, als wären sie gut für die Haustiere, damit sie auch gekauft werden.

So erkennt man schlechte Tiernahrung

Minderwertiges Hundefutter erkennt man daran, indem man einen Blick auf die Inhaltsstoffliste wirft. Haustierhalter sollten immer hinterfragen, welche Zutaten sie ihren Tieren verabreichen. Auch wenn die Werbung häufig suggeriert, dass es sich um hochwertige Tiernahrung handelt, sollte man sich nicht darauf verlassen. Kann man sich auf einen Inhaltsstoff keinen Reim machen, sollte man ihn gründlich hinterfragen oder das Hundefutter im Zweifelsfall im Regal stehen lassen.



Darüber hinaus ist es angebracht, etwas mehr Geld zu bezahlen. Für den kleinen Preis hohe Qualität zu erwarten, geht meistens nicht auf. Außerdem gibt es den Goldenen Windbeutel, welcher Verbraucher immer wieder auf Produkte hinweist, welche nicht gekauft werden sollten.

Fleischsaftgarung: Garant für Qualität?

Viele Hersteller setzen bei der Produktion von Hundefutterpellets auf das sogenannte Extrusionsverfahren. Hier wird meist Fleischmehl verwendet sowie andere tierische Proteine. Diese werden mit Wasser vermengt und unter hohen Temperaturen zu einem formbaren Teig verarbeitet. Dieser wird anschließend mit viel Druck zu Pellets gepresst.



Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Pellets stark aufquellen. Allerdings erst dann, wenn der Hund sie bereits hinuntergeschluckt hat. Die Folge: Der Magen weitet sich aus und ein sogenannter „Futterbauch“ entsteht. Dieser führt nicht selten irgendwann zu Magendrehungen, die potenziell tödlich sind.



Eine Alternative zu dieser Herstellungsmethode ist die Fleischsaftgarung. Hier wird kein Wasser zugegeben und man setzt auf hochwertiges Frischfleisch. Bei nur niedrigen Temperaturen wird das Fleisch im eigenen Saft gegart. Dadurch sind die Pellets besser verträglich und enthalten hochwertige Zutaten.

Fazit

Trotz des Qualitätsbewusstseins vieler Menschen gibt es immer noch zahlreiche Hersteller von Hundefutter, die mangelhafte Ware verkaufen. Ein Grund dafür ist, dass Verbraucher die Inhaltsstoffe nicht hinterfragen und für wenig Geld einkaufen. Zudem führt irreführende Werbung nicht selten dazu, dass schlechte Produkte für gut befunden werden. Daher sollten Hundehalter immer einen Blick auf die Inhaltsstoffliste werfen und auch die Produktionsverfahren hinterfragen.