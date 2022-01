Worauf es bei gesunder Tiernahrung ankommt

Was kennzeichnet gutes Tierfutter?

Man möchte dem Haustier natürlich etwas Gutes tun und daher auch auf qualitatives Futter zurückgreifen. Die Ernährung ist essenziell für ein langes Leben. Oft wird jedoch einfach zu den teuersten Produkten gegriffen, welche dann am Ende gar nicht die besten sind. Viel wichtiger sind die Inhaltsstoffe und die Zusammensetzung des Futters. Achten Sie bei der Auswahl des richtigen Futters also insbesondere darauf. Natürlich spielen auch noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel das Alter des Tieres oder der Energiebedarf. Das Futter muss daher immer individuell auf das Tier angepasst werden.

Wie erkennt man gutes Tierfutter?

Um lange gemeinsam Freude mit Ihrem Haustier zu haben, sollten Sie auf richtiges Tierfutter achten. Dieses charakterisiert sich dadurch, dass nur relevante Inhaltsstoffe enthalten sind und auf schädliche oder überflüssige verzichtet wird. Zudem sollte das Futter artgerecht sein und den täglichen Energiebedarf decken. In vielen Punkten kann man dieselben Maßstäbe wie bei Menschen anlegen, so sollte auch Tierfutter reich an Ballaststoffen, Nährstoffen und Vitaminen sein. Das macht es gut verträglich sowie verdaulich und wirkt vorbeugend gegenüber Krankheiten.

Was beachten bei der Auswahl des richtigen Futters?

Im Folgenden haben wir für Sie die optimale Ernährung unterschiedlicher Tierarten herausgearbeitet:

Katzenfutter

Es gibt viele verschiedene Sorten an Katzenfutter. So gibt es Futter für junge Katzen, die zwischen acht Wochen und zwölf Monaten alt sind, Futter für ausgewachsene Katzen ab dem ersten Lebensjahr und Futter für ältere Katzen, die bereits das zehnte bis zwölfte Lebensjahr überschritten haben. Ebenso gibt es große Unterschiede bei der Trocken- und Feuchtnahrung. Auch gibt es spezielle Sorten für übergewichtige oder untergewichtige Katzen. Gutes Katzenfutter sollte grundsätzlich einen hohen Anteil an Fleisch besitzen, sowie ausreichend Nährstoffe und Vitamine. Passen Sie das Futter unbedingt individuell an das Alter Ihre Katze an und achten Sie gezielt auf die Inhaltsstoffe.

Hundefutter

Genau wie beim Katzenfutter gibt es auch bei der Hundenahrung Unterschiede, was das Alter angeht. Welpennahrung wird bis zu einem Alter von 12-14 Monaten gefüttert, anschließend kommt bis zum zweiten Lebensjahr das Juniorfutter zum Einsatz, bevor auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umgestellt wird. Achten Sie bei Hundefutter besonders darauf, dass keine Zusatz- oder Füllstoffe eingesetzt werden. Ebenso sollte kein Zucker im Hundefutter enthalten sein. Auch hier ist ein hoher Fleischanteil von 60-70 % empfehlenswert, zusätzlich sollten Sie auf die Verträglichkeit der Nahrung achten.

Nagerfutter

Eine ausgewogene Ernährung ist für Nagetiere unerlässlich. Hier ist es besonders wichtig, dass alle Nährstoffe aufgenommen werden. Zudem ist die Menge des Futters ausschlaggebend für die Gesundheit des Tieres. Eine Über- oder Unterfütterung sollte unbedingt vermieden werden.

Vogelfutter

Beim Vogelfutter sollten Sie darauf achten, dass die Nahrung individuell an die Art des Vogels angepasst ist. So gibt es große Unterschiede, wie zum Beispiel beim Futter für Kanarienvögel und Papageien. Bei Wildvögeln sollte insbesondere im Winter beachtet werden, dass die Tiere auch mit ausreichend Energie versorgt werden. Dazu gehören Fette, in Form von Nüssen oder Pflanzenöl.

Fischfutter

Fische weisen eine enorme Artenvielfalt auf. Doch nicht nur die Arten unterscheiden sich, sondern auch die jeweilige Fütterung. So gibt es Granulat, Sticks oder Flocken. Das Futter sollte sehr eiweißreich sein und wenig Fette enthalten. Vorteilhaft ist daran auch, dass das Wasser nicht trüb und der Filter nicht unnötig belastet wird. Das Fischfutter sollte das Immunsystem der Tiere stärken und ein langes Fischleben ermöglichen.

Passen Sie das Futter Ihres Haustieres also immer individuell an und beachten Sie dabei vor allem die Art sowie das Alter. Ebenso gilt es eine hohe Qualität zu leben, damit Ihr Tier gesund und glücklich leben kann.