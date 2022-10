Toilettenpflicht in der Gastronomie!?

In Deutschland ist die Toilettenpflicht in gastronomischen Betrieben Ländersache und daher uneinheitlich geregelt. Was ist zu beachten? Jetzt informieren.

Die Anzahl der Toiletten in einer Gaststätte hängt von der Größe des Gastraums und dem Getränkeangebot ab!

Gastronomen und Besitzer eines Restaurants haben das primäre Ziel, mit Speisen und Getränken so viel Umsatz wie möglich zu generieren. Sie möchten ihre Gäste von ihrem Konzept überzeugen. Dabei ist die Standortwahl der wichtigste Faktor. Auch müssen der Schankraum und die Außenanlagen mitsamt Parkplätzen so gestaltet sein, dass sich die Gäste wohlfühlen. Ein zentraler Bestandteil eines funktionierenden Gastronomiekonzepts ist zudem die Toilettenanlage. Denn je mehr getrunken und gegessen wird, desto öfter muss die Notdurft verrichtet werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie viele Toiletten ein gastronomischer Betrieb zur Verfügung stellen muss. In Deutschland unterliegt das Gaststättenrecht den Ländern. Daher besteht keine bundesweit verpflichtende Regelung, die für alle Gastronomiebetriebe gültig ist. In der Regel bestehen die zuständigen Gewerbe- und Bauämter auf ein ausreichendes Angebot an WCs. Dabei spielen zwei Faktoren eine bestimmende Rolle. Entscheidend sind die Größe des Schankraums und das Angebot der Getränke.

Wann Gaststätten Toiletten haben müssen

Für viele Kneipen und Restaurants besteht keine allgemeine Toilettenpflicht. Das betrifft Betriebe, die weniger als 200 Personen gleichzeitig aufnehmen können. Größere Einrichtungen unterliegen der Versammlungsstättenverordnung, die eine Toilettenpflicht vorschreibt. Die WCs für Damen und Herren sind räumlich zu trennen.

Zudem ist geregelt, welche Gastronomiebetriebe keine Toiletten anbieten müssen. Dabei handelt es sich um Verkaufsstellen, die ohne Tische auskommen und ausschließlich Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Auch Einrichtungen, die keinen Alkoholausschank betreiben, sind von der Toilettenpflicht ausgenommen, sofern sie kleiner als 50 m² sind. In diesem Falle ist nämlich keine Gaststättenkonzession notwendig. Allerdings muss der Besitzer gut sichtbar darauf hinweisen, dass keine Toiletten vorhanden sind.

Alle anderen Einrichtungen unterliegen zwar keiner bindenden Vorschrift. Die verantwortlichen Behörden achten jedoch darauf, dass Toiletten vorhanden sind. Grundsätzlich müssen Restaurants, die Alkohol ausschenken, über Toiletten verfügen, auch wenn der Schankraum kleiner als 50 m² ist. Wer dagegen keine Alkoholika anbietet, aber über mehr als 50 Sitzplätze verfügt, ist angehalten, eine WC-Anlage zu bereitzustellen.

WC-Trennwände und Sanitärprodukte für die Hotellerie und Gastronomie

Abgesehen von der rechtlichen Lage ziemt es sich für jeden Gastronomiebetrieb, seinen Gästen die Möglichkeit des Austretens anzubieten. In vielen Fällen ist es gerade eine stilvolle und saubere WC-Anlage, welche die Gäste anzieht. Können sie doch in dieser kleinen Pause in sich gehen, sich sammeln und frisch machen für die Fortsetzung des Aufenthalts. Zudem eignen sich Toiletten dazu, Mitteilungen für Thementage oder Veranstaltungen des Hauses werbewirksam zu platzieren.

Viele Besitzer gehen sogar so weit, ihre Toiletten künstlerisch zu gestalten. So lassen sich Trennwand und Sichtschutz farblich aufeinander abstimmen. Accessoires wie ein Wickeltisch, Spülbecken und Armaturen werden zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengefügt. Individuell angepasste Rückwände lassen sich nach Wunsch bedrucken und steigern die Attraktivität der gesamten Einrichtung. Spezialisierte Anbieter wie Schäfer Trennwandsysteme halten in dieser Hinsicht eindrucksvolle Komponenten bereit.

So viele Toiletten braucht eine Gaststätte

Bevor der Gastronom sich für eine individuell gestaltete Toilettenanlage entscheidet, sollte er sich über die notwendige Größe derselben im Klaren sein. Für eine Einrichtung, die 50 m² nicht übersteigt, ist eine Gemeinschaftstoilette für die Dame und den Herrn ausreichend. Erst ab einer Größe, die dieses Maß überschreitet, muss jedem Geschlecht eine eigene Toilette zugänglich gemacht werden. Um den Betrieb ausreichend mit WCs auszustatten, gelten die folgenden Empfehlungen:

● Schankraum mit 50 bis 100 m²: 2 Damen- und 1 Herrentoilette sowie 3 Urinale oder eine 2 Meter breite Rinne.

● Schankraum mit 100 bis 150 m²: 2 Damen- und 2 Herrentoiletten sowie 3 Urinale oder eine 2,5 Meter breite Rinne.

● Schankraum mit 150 bis 200 m²: 3 Damen- und 2 Herrentoiletten sowie 4 Urinale oder eine 3 Meter breite Rinne.

● Schankraum mit 200 bis 250 m²: 3 Damen- und 2 Herrentoiletten sowie 5 Urinale oder eine 3,5 Meter breite Rinne.

● Schankraum mit 250 bis 350 m²: 4 Damen- und 3 Herrentoiletten sowie 6 Urinale oder eine 4 Meter breite Rinne.

● Bei Gaststätten, die größer als 400 m² sind, muss im Einzelfall entschieden werden.

Jede Toilette muss, unabhängig von der Größe, gut zugänglich sein und mit einer separaten Waschgelegenheit sowohl für den Damen- als auch für den Herrenbereich ausgestattet sein. Allerdings weichen die Regelungen von Bundesland zu Bundesland ab. So orientieren sich Gastronomen in der Hauptstadt an dem folgenden Modell:

Was ist mit behindertengerechten Toiletten?

Grundsätzlich ist eine neu ausgestellte Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte damit verbunden, WCs für Menschen mit Behinderung bereitzustellen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Die Regelung muss nur dann beachtet werden, wenn die Baugenehmigung des betreffenden Gebäudes nach dem 1. November 2002 ausgestellt wurde. Außerdem betrifft diese Vorgabe Räumlichkeiten, die nach dem Stichtag vom 1. Mai 2002 ohne Baugenehmigung baulich verändert oder erweitert wurden.

Generell empfiehlt es sich zwar, behindertengerechte WCs anzubieten. Wenn die Gaststätte übernommen wurde und keine Umbauten durchgeführt werden, besteht aber in den meisten Fällen keine Pflicht, eine Toilette für Menschen mit Einschränkung einzurichten. Sobald Veränderungen vorgenommen werden, ist es wahrscheinlich, dass das Gewerbeamt auf einer solchen besteht und im schlimmsten Fall die Gaststättenerlaubnis verweigert.

Was wird von den Behörden geprüft?

Gaststätten und Restaurants werden von den Behörden stichpunktartig kontrolliert. Damit der Betrieb nicht aufgrund unzureichender Toiletten geschlossen wird, ist darauf zu achten, dass die WCs in funktionstüchtigem Zustand gehalten werden. Die Prüfer schauen in der Regel darauf, dass die Seifenspender fest an der Wand angebracht sind und mit nur einer Hand bedient werden können.

Zudem wird Wert daraufgelegt, dass die einzelnen Kabinen abschließbar sind und ausreichend Toilettenpapier vorhanden ist. Des Weiteren legen die Prüfer ein besonderes Augenmerk darauf, ob die Toilettenbereiche mit genügend Einweghandtüchern aus Papier versehen sind. Als Alternative bieten sich Stoffhandtücher an, die allerdings nur einmalig benutzt werden dürfen. Es empfiehlt sich daher, die Toiletten immer sauber zu halten und auch während des Schankbetriebs regelmäßig auf Vordermann zu bringen.

Warum ist die Hygiene bei Toiletten in Gaststätten so wichtig?

In einer Toilette im Gastrobereich ist Hygiene oberstes Gebot. Eine saubere WC-Anlage ist wie eine Visitenkarte für die gesamte Einrichtung. Es besteht die berechtigte Annahme, dass unsaubere Anlagen die Gäste abschrecken, schließen sie doch in einem solchen Falle auf eine unzureichende Hygiene auch in der Küche.

Zudem macht sich das Ärgernis einer unsauberen Toilette nicht nur visuell bemerkbar. In der Regel verströmt ein unhygienisches WC Gerüche, die den meisten Menschen den Appetit verdirbt. Aus diesem Blickwinkel nimmt eine Toilette in tadellosem Zustand direkten Einfluss auf den Umsatz.

Daher ist es wohl unumgänglich, zumindest bei Hochbetrieb turnusmäßig einen Rundgang durch den Sanitärbereich zu machen und die Anlage in sauberem Zustand zu halten. Es empfiehlt sich, einen Putzplan gut sichtbar aufzuhängen, in den sich die verantwortlichen Mitarbeiter eintragen, nachdem sie die Toilette gereinigt haben. Bei den Gästen wirkt ein solches Vorgehen wie eine vertrauensbildende Maßnahme, die sie animiert, regelmäßig wiederzukommen.