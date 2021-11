Blühende Amaryllis zum Jahreswechsel

So kann man Amaryllis Zwiebeln selbst ziehen und die Farbakzente echter Winterblüher genießen. Plus Tipps zur richtigen Pflege und erneuten Aufzucht der Pflanze im nächsten Jahr.

Die Amaryllis ist eine der wenigen prachtvollen Zierpflanzen, die im Winter blühen. Das macht sie zur beliebten Winterpflanze. Viele Hobbygärtner möchten die im Handel auch oft vorgezogen verkaufte Pflanze selbst ziehen. Doch wer dabei Erfolg haben will, muss wissen, wie – mit den richtigen Tipps gelingt die Anzucht von Amaryllis auf jeden Fall. Wer beim Pflanzen der Amaryllis auf das richtige Timing setzt, kann sich sogar pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen oder zum Jahreswechsel über die schillernde Blütenpracht der Amaryllis freuen.

Amaryllis, Ritterstern oder Hippeastrum?

Die Amaryllis trägt verschiedene Namen. Je nach Region setzen sich deshalb auch die Begriffe Ritterstern, Belladonnalilie und ihr lateinischer Name Hippeastrum durch. Wer Amaryllis selbst anpflanzen möchte, sollte dazu unbedingt hochwertige Zwiebeln verwenden. Besonders gut eignen sich dazu Hippeastrum Zwiebeln aus Holland.

Hobbygärtner haben dabei die Wahl zwischen Zwiebeln für besonders beliebte Hippeastrum wie die doppelt blühende Amaryllis, einzelblühende Amaryllis, dunkelrote Amaryllis und Nymphe Amaryllis. Eine breite Auswahl an anderen Amaryllis Zwiebeln rundet das Angebot ab, so dass jeder die passende Pflanze für sich findet – sei es ein weißes oder rosafarbenes Exemplar, das Frische in das winterliche Zuhause bringt oder ein dunkelrotes Exemplar für das Plus an Weihnachtsstimmung.

Kurzer Überblick über die Amaryllis

Hippeastrum ist eine afrikanische Zwiebelblume, die eigentlich im subtropischen Klima des südlichen afrikanischen Kontinents heimisch war. Im 18. Jahrhundert fand sie ihren Weg nach Deutschland – als Zimmerpflanze, die im Winter blüht. Die farbenprächtige Blume wird auch gerne als Schnittblume in Sträußen verwendet, findet ihren Platz aber bevorzugt auf Fensterbänken. Dort sorgt die Amaryllis für Farbakzente in der tristen Jahreszeit – ähnlich wie Winterblüher im Garten.

Da die Amaryllis giftig ist, sollten Tierhalter und Personen mit Kleinkindern ein wenig Vorsicht walten lassen. Doch auch bei der richtigen Pflege gibt es einiges zu beachten – vor allem dann, wenn man die Ritterstern Zwiebel selbst pflanzen möchte.

Amaryllis kaufen und einpflanzen

Wer Freude an seinem Ritterstern haben möchte, sollte unbedingt auf hochwertige Zwiebeln zurückgreifen. Bei der Auswahl gilt es vor allem Wert daraufzulegen, welche Farbe die Blüten haben sollen und ob man Einzel- oder Doppelblüher bevorzugt.

Damit die Aufzucht der Amaryllis Zwiebel gelingt, sollte man sie in der kalten Jahreszeit setzen, also von Oktober bis April. Es empfiehlt sich, hochwertige Blumenerde zu verwenden. Vor dem Einpflanzen kann man die losen äußeren Zwiebelhäute entfernen, um Krankheiten oder eventuelle Schädlinge zu vermeiden. Die Zwiebel der Hippeastrum muss nach dem Einpflanzen etwa zur Hälfte aus der Erde ragen. Nach dem Eingießen sucht man einen hellen Platz für die Amaryllis.

Wie pflege ich Amaryllis richtig?

Treibt die Zwiebel aus, darf man beim Gießen etwas großzügiger sein. Staunässe sollte man allerdings vermeiden. Entgegen der landläufigen Meinung kann man während der Wachstumsphase außer dem Übergießen nichts falsch machen – die Zwiebel ist in der Regel so genügsam, dass sie auch trockenere Phasen übersteht. Wer die Zwiebel Ende November pflanzt, kann sich vielleicht schon zum Jahreswechsel über eine prunkvolle Blütenpracht freuen.

Sollte man doch einmal übergegossen haben, wird der Stiel instabil. Wer die Anzeichen erkennt, kann die Amaryllis dann an einen kühlen Ort stellen und eine Weile nicht mehr gießen. Stabilisiert sie sich wieder, kann wie gewohnt an einem hellen Ort mit der Pflege fortgefahren werden.

Die Amaryllis schneiden

Damit die Pflanze lange gesund bleibt, sollte man sie zuschneiden, sobald die Blüte verwelkt ist. Dazu führt man einen geraden Schnitt auf Höhe der Amaryllis Blätter durch. Stellt man die Pflanze während der Blüte an einen besonders hellen Platz und gießt etwas seltener, bleiben die Blüten länger intakt – und zwar bis zu zehn Wochen.

Verblühte Amaryllis

Verblühte Amaryllis müssen nicht entsorgt werden. Ihnen steht ein „zweiter Frühling“ bevor – allerdings erst im nächsten Winter. Dazu lässt man die Blätter nach dem Schnitt stehen und düngt die Pflanze im Frühsommer. Nach dem Düngen gießt man die Pflanze bis in den Herbst hinein nicht mehr. Im Oktober kann man dann den vertrockneten Stiel der Pflanze inklusive des Blattwerks abschneiden. Die Nährstoffe vom Düngen wurden in der Zwiebel gespeichert, so dass man im November umtopfen und erneut mit der Aufzucht beginnen kann.