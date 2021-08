Hebe-Schiebetüren als ideale Lösung für Energieeinsparung und Langlebigkeit

Was ist eine Hebeschiebetür?

Bei einer Hebe-Schiebetür handelt es sich um eine Art von Terrassentür mit mehreren Schiebeelementen, die mit speziellen Beschlägen ausgestattet ist, die es ermöglichen, dass sich die Paneele von ihrer Schiene und den Wetterschutzleisten abheben und auf- oder zuschieben lassen. Wenn es an der Zeit ist, die Glastüren zu schließen, senkt der Griff die Paneele auf die Schiene, so dass sie festsitzen.



Mit den nachfolgenden Gründen, wollen wir aufzeigen, warum die Energieeffizienz und die Vorteile eine Hebeschiebetür zu kaufen, nicht abzuwägen sind:

Bessere Isolierung

Energieeffiziente Balkontüren und Fenster spielen eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von kalten und heißen Stellen in Ihrem Haus, da sie eine Barriere bilden, die verhindert, dass die Sommerhitze und die Winterkälte in Ihr Haus eindringen. Mit einer energieeffizienten HST müssen Sie nicht mehr die Stellen in Ihrem Haus meiden, die sich im Sommer mindestens 10 Grad heißer und im Winter 10 Grad kälter anfühlen.

Umweltfreundlich

Energieeffiziente Hebeschiebetüren sind besser für die Umwelt. Angesichts der zunehmenden Sensibilisierung für die Auswirkungen der globalen Erwärmung und des Klimawandels ergreifen viele Menschen Maßnahmen, um den Kohlenstoff-Fußabdruck in ihren Häusern zu verringern.

Energieeffiziente Türen und Fenster tragen aufgrund ihrer hervorragenden Wärmereflexionseigenschaften dazu bei, die Temperatur in Ihrem Haus aufrechtzuerhalten. Dadurch verbrauchen sie weniger Energie aus fossilen Brennstoffen, um die gewünschte Temperatur in Ihrem Haus aufrechtzuerhalten, und machen Ihr Haus somit umweltfreundlicher.

Niedrigere Kosten

Da Ihre Klimaanlage nicht so viel arbeiten muss, um die gewünschte Temperatur zu halten, und somit weniger Energie verbraucht, können Sie mit energieeffizienten Türen und Fenstern erhebliche Einsparungen bei Ihrer Stromrechnung erzielen. Experten schätzen, dass diese Einsparungen zwischen 11 und 24 % liegen können.

Weniger Beschädigungen

Energieeffiziente HST‘s sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, die die UV-Strahlen der Sonne abhält. Ultraviolette Strahlen können Gegenstände in Ihrem Haus beschädigen, z. B. Möbel, Bilder und andere Einrichtungsgegenstände, Teppiche und Holzböden. Energieeffiziente Türen und Fenster können jedoch bis zu 98 % der UV-Strahlen abblocken und so verhindern, dass Ihre Möbel und Fußböden ausbleichen oder sogar beschädigt werden.

Schalldämmung und Einbruchschutz

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften ist ihre hervorragende Schalldämmung. Diese Bauelemente sind äußerst nützlich, wenn es darum geht, äußere Einflüsse, einschließlich Lärm, abzuschirmen. Dies ist ein erheblicher Vorteil, vor allem in Gegenden, in denen die Häuser dicht aneinandergebaut sind, oder in der Nähe von Bahngleisen oder stark befahrenen Straßen. Das Ganze noch in Kombination mit verschiedenen angriff hemmenden Mechanismen wie Dreifachverriegelung oder RC 2 Sicherheitsglas, machen Balkontüren energieeffizient und sicher.

Geringere Wartung und Langlebigkeit

Energieeffiziente Hebeschiebetüren tragen dazu bei, die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren, indem sie die Energieübertragung minimieren. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit Asthma und anderen Allergien, da so die Gefahr von Schimmelpilzbildung verringert wird. Außerdem bilden sich bei umweltfreundlichen Fenstern und Türen aufgrund ihrer UV-beständigen Beschichtung oft nur minimale oder gar keine Schmutz- und Wasserablagerungen.

Somit schneidet eine Hebeschiebetür aus Kunststoff in der Regel auch im Bereich Langlebigkeit besser ab als andere.

Höherer Immobilienwert

Einer der Faktoren, die Hauskäufer beim Kauf einer Immobilie berücksichtigen, ist die Energieeffizienz. Wenn Sie Ihre Immobilie in Zukunft mit Gewinn verkaufen möchten, sollten Sie den Einbau energieeffizienter Türen in Erwägung ziehen.

Wenn Sie noch unsicher sind, welche Vorteile der Einbau von energieeffizienten HST"s mit sich bringt oder wenn Sie daran interessiert sind, empfehlen wir Ihnen sich mit einem kompetenten Fachhändler wie Oknoplast in Verbindung zu setzen. Die Experten der Hebeschiebetüren Kaufberatung stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie beantworten gerne alle Ihre Fragen und finden die richtige Hebeschiebetür für Ihr Haus.