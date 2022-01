Umweltfreundlich online shoppen – Das geht

Das grüne Gewissen, das bei den Verbrauchern heutzutage einen immer größeren Stellenwert einnimmt, soll durch die Möglichkeit einer CO2-Kompensation beruhigt werden, die immer mehr Online-Händler anbieten. Daneben gibt es auch stetig mehr Auswahl für einen umweltfreundlicheren Versand – ein Anbieter ist unter anderem Asendia.de.

Wir umweltschädigend sich das Shoppen im Internet tatsächlich gestaltet und wie die Nachhaltigkeit bei diesem erhöht werden kann, zeigt der folgende Beitrag.

Schadet Online-Shopping der Umwelt?

Sowohl kleinere Läden als auch Kaufhäuser weisen in der Regel einen sehr hohen Energieverbrauch auf – schließlich muss die Ware gelagert und ansprechend präsentiert werden, daneben ist eine aufwändige Klimatisierung nötig.

Im ersten Moment lässt sich so annehmen, dass das Shoppen im Internet der Umwelt weitaus weniger Schaden zufügt. Allerdings ist umstritten, wie viele CO2-Emissionen mit einem versendeten Paket tatsächlich einhergehen.

Realistisch scheint ein durchschnittlicher CO2-Ausstoß von 500 Gramm pro Paket. Im Vergleich mit dem Einkauf im stationären Einzelhandel dürfte der jeweilige Händler, der mit dem Auto aufgesucht wird, dann nicht weiter als zwei Kilometer entfernt sein, um diesen CO-Ausstoß nicht zu überschreiten.

CO2-Kompensation beim Online-Shopping

Jedoch existieren heute bereits viele Plattformen im Internet, die einen verstärkten Fokus auf ein nachhaltiges Handeln legen. Dazu gehört sogar auch Amazon – die europäische Lieferflotte wurde so mit 1.800 elektrischen Daimler-Transportern ergänzt, außerdem ist das Unternehmen die Verpflichtung eingegangen, bis zum Jahr 2040 vollkommen CO2-neutral zu agieren.

Ein Problem stellen dabei jedoch nach wie vor die Retouren dar. Oft werden diese für ihre Wiederaufbereitung quer durch Europa transportiert. Besonders im Bereich der Kleidung besteht eine sehr hohe Rücksendequote – oft über 50 Prozent. Die Anzahl der Retouren steigt dabei sogar kontinuierlich an.

Diese große Anzahl an Rücksendungen, die oft mit langen Transportwegen einhergehen, schaden der Umwelt in hohem Maße. Für zurückgeschickte Artikel bieten jedoch nun stetig mehr Online-Händler ebenfalls eine CO2-Kompensation an. Im Zuge dessen sollen mit einem Umweltschutz-Projekt die durch die Retoure entstandenen Treibhausgase wieder ausgeglichen werden.

Allerdings wird es von Experten dabei kritisch bewertet, dass der Fokus nicht auf der generellen Vermeidung von Retouren liegt – im Vordergrund steht vielmehr ein „Freikaufen“ von der Schuld. Daneben wird kritisiert, dass die CO2-Kompensation hinsichtlich ihrer Transparenz stark zu wünschen übriglässt und einige Händler, wie beispielsweise Zalando, lediglich einen geringen Pauschalbetrag für die Kompensation anbieten, der sich nicht nach der Größe und der Anzahl der zurückgesendeten Artikel richtet.

Transparenter und nachhaltiger Umgang mit Retouren

Ein besseres Beispiel, wie nachhaltig mit Retouren umgegangen werden kann, stellt das Unternehmen Galaxus aus der Schweiz dar. Das Kompensationsmodell für den CO2-Ausstoß beruht auf komplexen Berechnungen des kompletten CO2-Fußabdruckes, der von den individuellen Produkten ausgeht.

Um eine klimaneutrale Retoure zu realisieren, ist der Betrag von einigen Cent dann jedoch kaum noch ausreichend. Abhängig von dem Artikel, dem Transportweg und dem Gewicht der Sendung, können durchaus auch einige Euro für die CO2-Kompensation anfallen. Das Geld wird dann in Projekte investiert, die eine Zertifizierung gemäß international anerkannten Standards aufweisen. Ein gutes Beispiel, dem zukünftig viel mehr Online-Händler folgen sollten.