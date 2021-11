Warum Schmierstoffe für Flurförderzeuge von Bedeutung sind

Flurförderzeuge wie Stapler und Hubwagen sind im täglichen Dauereinsatz diversen Belastungen ausgesetzt. Dazu zählen unter anderem Einflüsse durch die Arbeitsumgebung, d. h. Staub und Dreck und im Außenbereich auch die Witterung. Zudem setzt bei stark beanspruchten Bauteilen früher oder später der Verschleiß ein, was durch die starke Abnutzung bedingt ist.

Zur Reinigung und zum Schutz, aber auch zur Verdrängungen von Feuchtigkeit werden deshalb Schmierstoffe eingesetzt. Welche unterschiedlichen Arten von Schmierstoffen es gibt, wie diese zusammengesetzt sind und was darüber hinaus zu beachten ist, haben wir für Sie zusammengefasst. Zudem informieren wir über die positiven Eigenschaften.

Diese Schmierstoffe werden unterschieden

Wer auf der Suche nach dem passenden Schmierstoff für seine Staplerflotte oder für andere Flurförderzeuge ist, der hat grundsätzlich die Wahl zwischen zwei verschiedenen Arten von Schmiermitteln: Schmierfette und Schmieröle. Was die Eigenschaften betrifft, ähneln sich beide. Zwischen bewegten Flächen bildet Schmieröl einen Gleitfilm. Aus diesem Grund ist es gut geeignet, wenn die Reibung verringert werden soll. Denn diese verursacht nicht nur Geräusche wie ein lästiges Quietschen oder Knarren, sondern beschleunigt auch den Verschleiß durch den starken Abrieb. Schmierfette setzen sich aus Schmieröl und einem sogenannten Eindicker zusammen. Durch den Eindicker wird das Fließen des Öls unterbunden. Schmierfette werden überwiegend an Stellen aufgetragen, an welchen eine komplette Abdichtung des Lagers oder Getriebes nur schwer umsetzbar bzw. mit einem hohen technischen Aufwand verbunden ist.

Aus diesen Inhaltsstoffen setzen sich Schmiermittel zusammen

Grundbestandteil von Schmiermitteln sind Basisöle. Darüber hinaus beinhalten Schmierstoffe je nach Verwendungszweck auch Additive. Im Endprodukt liegt der Anteil an Basisöl im Schmierstoff etwa zwischen 70 und 95 Prozent. Bei Additiven handelt es sich um Stoffe, die dem Schmiermittel zugesetzt werden, weil sie vielfältige positive Eigenschaften besitzen. Ziel ist es, den Schmierstoff durch die Beigabe von Additiven zu verbessern. Hinsichtlich der Lagerung, des Gebrauches und der Verarbeitung können sie das Schmiermittel veredeln.

Was durch den Einsatz von Schmierstoffen erreicht wird

Zu den wichtigsten Aufgaben von Schmierstoffen zählt, wie der Name schon vermuten lässt das Schmieren. Verschleiß und Reibung können durch den Schmiereffekt bzw. die Schmierschicht deutlich reduziert werden. Das sorgt für eine längere Haltbarkeit der Bauteile von Flurförderzeugen. Weiterhin haben Schmiermittel eine kühlende Wirkung auf die Wärme, die im Betriebsalltag erzeugt wird. Nicht zuletzt zählt zu den positiven Eigenschaften auch eine reinigende Wirkung. Denn sie können die Anlagerung von Dreck und Schmutz verhindern. Darüber hinaus haben Schmierstoffe auch eine schützende Wirkung. Sie können metallische Oberflächen vor Korrosion und chemischen Substanzen abschirmen. Zudem können Schmierstoffe eingesetzt werden, um Schwingungen zu dämpfen. Auch aggressive Verbrennungsprodukte können durch Schmiermittel neutralisiert werden. Aufgrund der genannten Eigenschaften sind Schmierfette und Schmieröle aus der Industrie- und Logistikbranche, aber auch aus dem Automobilsektor nicht mehr wegzudenken. Denn kostspielige Reparaturen werden durch sie zum Großteil verhindert und auch teure Neuanschaffungen, da sie die Langlebigkeit aller Bauteile von Flurförderzeugen erheblich steigern.