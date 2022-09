Was sind die Unterschiede zwischen Pedelecs und E-Bikes?

Sonderveröffentlichung

Und täglich werden es mehr: In den Straßen Münsters sieht man mittlerweile unzählige E-Bikes und Pedelecs herumflitzen. Die Stadtverwaltung freut´s – nimmt der Autoverkehr in der Innenstadt doch mit jedem neuen Fahrrad ab. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem E-Bike und einem Pedelec? Und was sollte man beim Kauf beachten? Wir klären diese Fragen im folgenden Artikel.

von Aschendorff Medien