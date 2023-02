Was wird eigentlich mit einer Fräsmaschine gefertigt?

In der Industrie, im Handwerk und in Hobbywerkstätten sind Fräsmaschinen ausgesprochene Spezialisten, wenn es um die Herstellung von planen Flächen oder dreidimensionalen Werkstücken geht. Das Besondere an Ihnen: Anders als bei einer Drehmaschine rotieren hier die Schneidwerkzeuge um das fest eingespannte Werkstück und trägt zerspanend Material ab, um es in Form zu bringen.

Besonderes Verfahren

Ganz gleich, ob Metall, Holz oder Kunststoff: Fast alle Werkstoffe können auf einer Fräsmaschine bearbeitet werden. Eine wichtige Voraussetzung ist lediglich, dass sich vom jeweiligen Material Späne abheben lassen. Dauer muss es eine bestimmte Härte aufweisen. Darüber hinaus muss das Schneidwerkzeug scharf genug sein, um den Effekt zu erzielen. Fräsen ist deshalb bei der Bearbeitung von Werkstoffen jeder Art so beliebt, weil es eine qualitativ hochwertige Oberfläche schafft. Wird das Verfahren richtig angewendet und ist das Werkzeug zum Schneiden in einem einwandfreien Zustand, kann sich das Ergebnis sehen lassen: Eine Nachbearbeitung, zum Beispiel durch Schleifen oder Polieren ist nicht mehr nötig.

Unterteilt wird das Fräsen in zwei Gruppen: das Stirnfräsen sowie das Umgangsfräsen. Bei ersterem steht die Achse des Werkzeugs senkrecht zur Werkstückoberfläche. Beim Umgangsfräsen dagegen befindet sich die Werkzeugachse parallel zur Oberfläche des Werkstücks.

Darüber hinaus unterteilt man Fräsmaschinen nach ihrer Bauform und ihrem Verwendungszweck. Bei den Konsolfräsmaschinen kann der Maschinentisch in unterschiedliche Richtungen gefahren werden. Bei einer Bettfräsmaschine dagegen liegt der Maschinentisch immer plan auf. Ansonsten gibt es für besondere Zwecke auch noch die Sonderfräsmaschinen.

Gegenlauf und Gleichlauf

Der Vorschub des Werkzeugs kann beim Fräsen in zwei Richtungen erfolgen, im Gegenlauf und im Gleichlauf. Bereits diese Bezeichnungen der Richtung sind eigentlich selbsterklärend. Denn beim Vorschub gegen den Lauf bewegen sich bei der Maschine Werkstück und Schneidwerkzeug grundsätzlich in unterschiedliche Richtungen. Beim Fräsen im Gleichlauf dagegen sind die Vorschubrichtung des Werksstücks und die Rotationsrichtung des Schneidwerkzeugs ein und dieselbe. Und während beim Gegenlauf schnell und sicher mit dem Schneidwerkzeug große Mengen von Material abgefräst werden können, sorgt das feinere Fräsen im Gleichlauf für eine hervorragende Qualität an der Oberfläche des Werkstücks.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

In erster Linie dient das Fräsen deshalb der Herstellung von planen, ebenen Oberflächen. In diese werden Führungen für bewegte Teile von Maschinen oder Nuten zum Verbinden von Werkstücken gefräst. Bis zur Erfindung der ersten Fräsmaschine konnten solche Formen nur durch Hobeln und damit mit einem hohen körperlichen Aufwand hergestellt werden. Heute wird das auch von in der Bundesrepublik gefertigten Maschinen übernommen, die international begehrt sind.

Besonders faszinierend beim Fräsen ist die Herstellung von kunstvollen Verzierungen für Möbel. Das wissen allem die vielen Hand- und Heimwerker zu schätzen , die eine Fräsmaschine in ihrer Werkstatt einsetzen und dabei mehr wollen, als Oberflächen glätten, Nuten und Führungen ausfräsen oder Kanten plan fräsen. Denn dieses spanabhebende Bearbeiten von Holz oder Metall dient auch der Ausarbeitung von sehr komplexen, dreidimensionalen Konturen und Formen. Mit einer Drehmaschine, die ansonsten auch der Werkstücken in Form bringt, ist das in einer solchen Präzision und Qualität gar nicht möglich.

Und so lassen sich auf den unterschiedlichen Arten der Fräsmaschinen neben schön verzierten Möbeln auch technisch hochwertige Teile fertigen. Das können in der metallverarbeitenden Industrie zum Beispiel Schaufeln für Turbinen, große und kleine Zahnräder oder