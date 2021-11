Wechselkennzeichen: Was ist das?

An ihrer Kfz-Steuer können die Autobesitzer auf diese Weise zwar nicht sparen, jedoch wird durch die Versicherung durchaus anerkannt, dass stets nur ein Fahrzeug im Straßenverkehr bewegt wird. Die Option des Wechselkennzeichens ist somit vor allem für diejenigen sinnvoll, die einen Oldtimer ihr Eigen nennen, in den Sommermonaten ein Cabriolet fahren oder mit einem Wohnmobil ihre Urlaubsreise antreten.

Soll ein neues Kennzeichen – vielleicht sogar ein Wechselkennzeichen – beantragt werden, kann die gewünschte Kombination beziehungsweise die Kennzeichenverfügbarkeit in Münster im Vorfeld bereits komfortabel online abgefragt werden.

Was hinsichtlich der Nutzung eines Wechselkennzeichens allgemein zu beachten gilt, erklärt der folgende Beitrag.

Wechselkennzeichen für zwei Fahrzeuge

Ein Wechselkennzeichen setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. Ein Teil des Kennzeichens ist mit dem jeweiligen Fahrzeug fest verbunden, der andere Teil stellt den Wechselteil dar, der für beide Fahrzeuge genutzt werden kann. Dieser ist stets an dem Fahrzeug anzubringen, das aktuell auf öffentlichen Straßen bewegt wird. Das Wechselkennzeichen ist erst vollständig, wenn beide Komponenten zusammen genutzt werden.

Auf ein Wechselkennzeichen können zwei Fahrzeuge zugelassen werden. Allerdings müssen sie dafür die Voraussetzung erfüllen, dass sie der gleichen EU-Fahrzeugklasse entsprechen. Somit kann ein Wechselkennzeichen beispielsweise nicht von einem Anhänger und einem Pkw geteilt werden. Jedoch lässt sich das gleiche Nummernschild für zwei Motorräder nutzen.

Ein Wechselkennzeichen kann jedoch nicht von einem Motorrad und einem Auto geteilt werden, da diese verschiedenen Fahrzeugklassen entsprechen. Allerdings ist es möglich, das Wechselkennzeichen für einen Oldtimer und einen normalen Pkw zu nutzen, ebenso wie für ein Leichtkraftrad und ein Motorrad oder ein Wohnmobil und einen Pkw.

Diese Fahrzeugklassen können Wechselkennzeichen erhalten

Eine Vergabe des Wechselkennzeichens ist an die EU-Fahrzeugklassen O1, also Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 750 Kilogramm, L, also Motorräder und M1, also Pkw und Wohnmobile, möglich.

In der Regel handelt es sich bei den Fahrzeugen, die diesen Fahrzeugklassen entsprechen, um privat genutzte Fahrzeuge. Auch Oldtimer, die über ein H-Kennzeichen verfügen, können grundsätzlich mit einem Wechselkennzeichen ausgestattet werden.

Allerdings stehen im Bereich der Kurzzeitkennzeichen, der roten Kennzeichen, der Ausführkennzeichen und der Saisonkennzeichen keine Wechselkennzeichen zur Verfügung.

Die Versicherung der Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen

Eine Kfz-Versicherung wird von den Versicherern natürlich auch für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen angeboten. In der Regel besteht das Angebot der Versicherungen dabei für Flotten mit Wechselkennzeichen in individuellen Tarifen, die den Fakt berücksichtigen, dass die beiden Fahrzeuge nicht zur gleichen Zeit bewegt werden.

Die Nutzungshäufigkeit eines Fahrzeuges wird in der Bundesrepublik zum Teil ohnehin durch andere Tarifmerkmale definiert, wie etwa die Typklasse oder die Fahrleistung des jeweiligen Fahrzeugs.

Die Zulassung auf ein Wechselkennzeichen

Die elektronische Versicherungsbestätigung, welche für die Zulassung der Fahrzeuge für das Wechselkennzeichen vorgelegt wird, muss für dieses eine spezielle Eignung aufweisen.

Im Vorfeld sollten bei der zuständigen Versicherung daher Informationen dazu eingeholt werden, ob die vorhandene eVB für ein Wechselkennzeichen genutzt werden kann. Jedes einzelne Fahrzeug, auf dem das Wechselkennzeichen genutzt wird, muss über eine separate eVB verfügen.