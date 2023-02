Wie finde ich einen neuen Job?

Ob es um die erste Ausbildung oder einen Jobwechsel geht - eine neue Arbeitsstelle zu finden, braucht gründliche Recherche und nimmt Zeit in Anspruch. Trotzdem ist die Suche heutzutage einfacher, denn freie Arbeitsplätze werden nicht nur in Zeitungen inseriert. Das Internet ist voll von Jobbörsen, in denen landesweit Arbeitskräfte gesucht werden. So findet sich in kürzester Zeit ein neuer Job.

Allgemeine und spezialisierte Jobportale

Im Internet haben sich viele große Jobportale etabliert. Zu ihnen gehört die Jobbörse Stellenonline.de [mit bis zu 1 Mio Stellen deutschlandweit]. Sie bietet Arbeitsuchenden täglich neue Stellen in allen beruflichen Zweigen. Mithilfe von Filtern lassen sich bei der Suche Branchen eingrenzen, die Entfernung zum Wohnort wählen und Tätigkeiten finden, die im Homeoffice ausgeführt werden können.

Wer sich für eine Stelle interessiert, kann seine Bewerbung direkt über die Stellenbörse verschicken. Postwege für Bewerbungsschreiben entfallen, sodass Unternehmen und Bewerber auf schnellstem Weg zusammenfinden. Da es immer speziellere Berufsbilder gibt, wächst auch die Anzahl der Jobbörsen, die nur einzelne Tätigkeitsfelder vertreten.

Portale, auf denen ausschließlich freie Stellen für Ärzte oder Akademiker ausgeschrieben werden, sind heutzutage keine Seltenheit. Wer ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchte, kann in den Jobportalen diesen Filter setzen und geeignete Anzeigen finden. Noch gezielter findet sich solch ein Job in Jobbörsen, die sich komplett auf Angebote im Homeoffice spezialisiert haben.

Stellensuche auf Unternehmensseiten

Viele Unternehmen inserieren auf ihrer Homepage offene Stellen, die unter Umständen nicht in einer Stellenbörse zu finden sind. Hier kann man auf den Internetseiten passender Unternehmen in Eigenregie nach freien Stellen suchen. Alternativ ist auch eine Initiativbewerbung möglich. Für ältere Jahrgänge mag diese Form der Stellensuche eine Herausforderung sein. Jüngeren Menschen bietet diese Möglichkeit Freiraum für viele Tätigkeiten ohne konkrete Berufsbezeichnung.

Manchmal ist es Zeit für eine Umorientierung

Wer beruflich die Branche wechseln möchte, wird unter dem Stichwort „Quereinsteiger“ in jeder Jobbörse fündig. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Berufsbilder immer weiter spezialisiert, daher ist es nicht mehr so einfach, aus einem Beruf in einen anderen zu wechseln.

In diesem Fall sind Jobangebote hilfreich, die Quereinsteigern eine Chance geben. Als Beispiel sei die Besetzung von freien Stellen im Lehrerberuf genannt. Aufgrund des bundesweiten Lehrermangels lassen sich die Ausfallstunden an Schulen abfangen, indem auch Jobsuchende mit anderer beruflicher Laufbahn eingestellt werden.

Die eigenen Fähigkeiten leben

Wer auf der Suche nach dem passenden Job ist, sollte zuerst seine Fähigkeiten und Vorlieben prüfen. Die Berufswahl sorgt meist dafür, dass man mehrere Jahrzehnte seiner Lebenszeit in diesem Berufsbild verbringt. Daher sollte die Frage nach dem Gehalt zwar relevant, aber nicht ausschlaggebend sein.

Wer nach einigen Arbeitsjahren die Branche wechseln will oder muss, hat bereits Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist klar, was zu einem passt und was nicht und welchen Raum eine Anstellung bietet, um sich zu entfalten. Dieser Faktor ist besonders wichtig, denn niemand möchte das gesamte Arbeitsleben auf derselben Stufe stehenbleiben.