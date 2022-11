Auswandern: so gelingt es

Für jährlich mehr als 200.000 Deutsche wird aus dem leicht dahingesagten „Mir reicht es, ich wandere aus“ ein konkreter Plan. Doch dazu gehört mehr als Koffer packen, den Hausrat verkaufen und in ein fremdes Land zu ziehen. Wer beim Auswandern nicht scheitern, sondern sich eine neue Existenz aufbauen oder den Lebensabend fernab der Heimat genießen möchte, muss den Schritt genau überlegen.

Zukunftssicherung: Arbeit und Finanzen

Blindlings in ein Land zu reisen und auf einen Job zu hoffen, kann gelingen, muss aber nicht. Auf Nummer sicher geht, wer sich vorab erkundigt, ob er mit seinen Fähigkeiten beruflich Fuß fassen kann. Jedes Land hat seine Branchen, in denen Fachkräfte gesucht werden. Ebenso existenziell ist die Frage der Krankenversicherung und der Altersvorsorge. Wie viel muss dafür aufgewendet werden, wer versichert, wie wirkt sich die bisherige Beitragszahlung auf die Rente aus? Haben Auswanderer ihr Arbeitsleben bereits hinter sich gelassen, wird vielleicht die Frage nach der medizinischen Versorgung und ihrem Standard wichtiger. Dies gilt vor allem für außereuropäische Länder, deren Gesundheitssystem nicht immer mit dem deutschen vergleichbar ist.



Sonne und Meer: die Favoriten der Deutschen

Unter den europäischen Ländern liegt bei Auswanderern Österreich an oberster Stelle, gefolgt von der Schweiz und Spanien. Sind es bei den ersten beiden Ländern interessante Arbeitsplätze und die deutsche Sprache, die anziehen, ist es in Spanien das Klima. Besonders gefragt sind bei Auswanderern die iberischen Inseln. Sie locken viele Deutsche an. Wer zum Beispiel ein Appartement auf Mallorca kaufen möchte, bringt idealerweise auch Sprachkenntnisse mit. Sie erleichtern Behördengänge ebenso wie den späteren Alltag, überall dort, wo eine andere Sprache gesprochen wird.



Papiere: Visum, Meldesysteme und mehr

Bereits von zu Hause aus kann recherchiert werden, welche Papiere für das Auswandern oder das Einwandern im fremden Land erforderlich sind. Hilfreich ist in behördlichen Angelegenheiten das Auswärtige Amt. Reichen die dort angebotenen Vordrucke und Ratgeber für das Auswandern nicht aus, sind die Mitarbeiter gerne bereit, individuell weiterzuhelfen. Im Einwanderungsland können zudem unterschiedliche Bedingungen für die sogenannten Locals oder Residenten gelten. Sie zu kennen ist wichtig, wenn man Verträge zur Energieversorgung abschließen möchte, ein Kfz anmelden oder einen Telefon- und Internetvertrag benötigt. Wird mit der ganzen Familie ausgewandert, gewinnt die Frage nach Schulsystem und Schulen vor Ort an Bedeutung. Auch das ist etwas, was im Vorfeld geklärt werden kann und soll.



Reisekasse und Startkapital: die Finanzen

Wagemutige stürzen sich vielleicht mit nur wenig Barem in das Abenteuer. Jährlich rund 40 % Rückkehrer, deren Auswanderungspläne nicht erfolgreich waren, zeugen jedoch davon, dass Reserven von Vorteil sind.

Einige der Ausgaben, für die Startkapital benötigt wird, sind zum Beispiel

Papiere wie Meldebescheinigung, Mietgesuche, Kaufurkunden

Kosten der Wohnungsauflösung und Umzugskosten

Kaufpreis und Renovierungskosten für Wohnung oder Haus

Reserven für Einkommensausfälle durch Krankheit oder Jobwechsel

Neuanschaffungen an Möbeln, Kfz etc.

Wurde im Auswanderungsland noch keine Anstellung gefunden, muss auch hier an Überbrückung gedacht werden. Einige Monate ohne Einkommen können schnell hoch zu Buche schlagen. Ist eine Selbstständigkeit geplant, kann es wie in Deutschland auch, ein, zwei Jahre und mehr dauern, bis sich der Erfolg einstellt und schwarze Zahlen geschrieben werden.