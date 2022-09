Dachfenster – hohe Qualität & Fördermöglichkeiten

Dachfenster von Velux & Co. - Dämmung / Hitzeschutz / Förderung - Diese Dachfenster sind die Besten

Welche Dachfenster sind die Besten?

Fenster in Dachschrägen sind hilfreich. Sie bringen nicht nur mehr Licht, sondern bieten durch ihre Position die perfekte Möglichkeit, die nach oben steigende Luft im Wohnraum abzulassen. Das ist besonders im Sommer von Vorteil, um effektiv zu lüften und die warme Luft loszuwerden. Wer die richtigen Dachfenster auswählt, kann dabei sogar durch Fördergelder des Staats unterstützt werden.

Welche Dachfenster eignen sich für den eigenen Gebrauch?

Mögliche Varianten an Dachfenstern

Es gibt verschiedene Fenster, die man in eine Dachschräge einbauen kann. Dazu gehören:

● Schiebefenster

● Schwingfenster

● Klappfenster

● Ausstiegsfenster

Unter diesen hat sich das Schwingfenster als bestes Fenster für ein Dachgeschoss herausgestellt. Es bietet eine gute Wärmedämmung und ist praktisch in der Handhabung. Durch die Fähigkeit, das Fenster in einem weiten Winkel umkippen zu können, lässt sich die Außenseite dieses Fensters im Gegenzug zu anderen Varianten auch von Innen putzen.

Eine gute Alternative sind Klapp-Schwingfenster. Sie können durch einen Hebel von der Klappfunktion zu einem Schwingfenster umfunktioniert werden.

Welche Faktoren sind für ein Dachfenster wichtig?

Welches Dachfenster zum eigenen Haus passt, hängt zunächst von dessen allgemeinen Daten ab. Diese geben vor, welche Fenster faktisch eingebaut werden können. Zu ihnen gehören:

● Gestaltung des Fensterrahmens

● verfügbare Maße

● Kompatibilität mit der Dachneigung

In der Regel gibt es mehrere Fenster, die rein praktikabel in den eigenen Wohnraum eingebaut werden können. Für die Auswahl des geeigneten Fensters geht es danach darum, herauszufinden, welches Fenster unter diesen am praktischsten ist und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Dabei sollte man ihre Eigenschaften miteinander abgleichen. Dazu gehören Faktoren, wie:

● Wärmedämmung

● Einstellungen für die einfache Reinigung

● Lüftungsklappen für die Lüftung bei Regen

● Möglichkeiten für Zubehör (wie Hitzeschutz oder Insektennetze)

● Preise und Support

Mit etwas Handwerksgeschick ist es möglich, ein Dachfenster auch selbst einzubauen. Als Laie kann man zum Beispiel auf den Velux Kundendienst und den Support des Anbieters zurückgreifen.

Wie wählt man das passende Dachfenster aus?

Die Stammdaten und Eigenschaften helfen dabei, ein geeignetes Fenster auszusuchen. Weiterhin kann man einige Schritte abarbeiten, um das richtige Fenster für den eigenen Gebrauch zu finden:

● Fenstermaße & Dachneigung

Die Größe des Fensters kann ein Faktor sein, der vorgibt, welche Variante einbaubar ist. Da es dafür bei Anbietern mehrere Normgrößen gibt, ist der Neigungswinkel der Dachschräge wichtiger. Dieser unterscheidet sich bei den verschiedenen Herstellern deutlich.

Es gibt Online-Winkelrechner, die dabei helfen, die Dachneigung zu errechnen. Hat das Smartphone einen passenden Sensor, kann man mit diesem sofort den Neigungswinkel ermitteln.

● Optik

Für einen harmonischen Wohnraum kann man sich auch an der Optik des Fensters orientieren. Entscheiden ist dabei vor allem der Rahmen des Fensters. Dieser kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Dazu gehören Kunststoff oder Holz.

Kunststoff ist in der Regel pflegeleichter. Holz muss gepflegt werden, um lange schön zu bleiben. Dafür kann man es leichter individualisieren, indem man es lackiert.

● Preis-Leistung

Fenster und die Kosten für den Einbau sowie weitere Services können bei verschiedenen Anbietern unterschiedliche Preise haben. Ein guter Service kann es wert sein, dafür höhere Kosten zu zahlen.

So ist zu beachten, ob im Lieferumfang bereits ein Eindeckrahmen integriert ist. Dieser wird für den Einbau unbedingt benötigt. Wenn man den Eindeckrahmen einzeln dazubestellen muss, ist ein günstiges Angebot vielleicht nicht mehr so vorteilhaft, wie es scheint.

Unterschiedliche Hersteller bieten zudem unterschiedliche Garantien. Bei Velux gibt es beispielsweise 15 Jahre Garantie auf den Bruch von Kunststoffrahmen oder Metallbeschlägen. Bei Roto gilt diese Garantie bei ESG-Außenscheiben zusätzlich auf Glasbruch bei Hagel. Insgesamt liegt Velux in dem Vergleich jedoch leicht vorne.

Dämmung

Fenster sind entscheidend für die Dämmung des Wohnraums. Das Fenster dient sowohl dem Hitzeschutz im Sommer als auch dem Verhindern von Wärmeverlust im Winter. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie gut das Fenster dämmt. Ein niedriger Wert ist dabei besser als ein hoher.

Die aktuellen Testsieger bieten einen durchschnittlichen Wärmedurchgangskoeffizienten von rund 1,3 W/m2K (Watt- bzw. Energieverlust pro Stunde).

● Förderchancen

Die Qualität der Dämmung ist entscheidend, wenn man energieeffizient bauen möchten. Um überdies Fördergelder zu erhalten, müssen die Fenster und der Rest des Wohnraums technische Mindestanforderungen erfüllen, wie ein U-Wert von maximal 1,0 W/m2K.

Die Förderung kommt entweder als Zuschuss von der BAFA oder als Kredit der KfW daher. Damit die Fördermittel greifen, muss die Sanierung mindestens 2.000 € kosten. 15 % der förderfähigen Kosten können durch den Zuschuss übernommen werden. Nutzt man einen individuellen Sanierungsfahrplan mit einem Energieberater, kann der Zuschuss noch höher ausfallen.

● Vorteilhafte Features

Auch wenn ein Dachfenster seine Funktion als Fenster und Dämmung gut erfüllt, kann es dennoch unpraktisch sein. Dachfenster stellen eine besondere Herausforderung dar, wenn man es putzen möchten. Ein Fenster, das einen Schwenkwinkel von mindestens 160 Grad hat, ermöglicht, es auch von dem Innenraum aus an der Außenscheibe reinigen zu können.

Ein weiteres praktisches Feature ist eine Lüftungsklappe. Die Klappe am oberen Ende des Fensters kann man öffnen, damit ein kleiner Lüftungsspalt entsteht. Durch ihn kann man auch bei Regen dauerhaft lüften und hält dabei zusätzlich Staub und Insekten ab.

Fazit

Das passende Dachfenster für den eigenen Wohnraum lässt sich anhand von verschiedenen Faktoren finden. Dazu gehören die Maße, die es ermöglichen, das Fenster einzubauen. Danach kommen Eigenschaften wie die Optik und vorteilhafte Features wie ein Lüftungsspalt ins Spiel. Auch der Serviceumfang des Herstellers kann ein guter Entscheidungsfaktor sein.

Wer energieeffizient bauen und dabei Geld sparen möchte, sollte zudem auf die Dämmung des Fensters achten. Für viele Fördergelder muss der Wohnraum durch die passende Ausstattung einen U-Wert von 1,0 W/m2k erreichen.