Der richtige Sonnenschutz für das Eigenheim

Die Temperatur kann sich in den Räumen ohne Sonnenschutz stark erhöhen. Dies ist primär in den Sommermonaten kontraproduktiv, wenn die Außentemperaturen ohnehin hoch sind. Direkte Sonneneinstrahlung kann durch das UV-Licht schädlich sein. Dies gilt auch dann, wenn Sie sich nicht direkt in der Sonne aufhalten. Und nicht zuletzt kann ein Sonnenschutz ein dekoratives Element am Fenster sein. Sie haben eine große Auswahl an Möglichkeiten. Dabei erfreuen sich Jalousien einer besonders großen Beliebtheit.



Jalousien sind ein beliebter Sonnenschutz



Eine Jalousie können Sie bei einem Neubau, aber auch im Rahmen einer Sanierung in Ihre Fenster integrieren. Attraktiv sieht es aus, wenn die Jalousien in die Fensterfront eingelassen sind. Aber auch eine Außenmontage ist möglich. In jedem Fall sind Jalousien dekorativ und sie schützen vor schädlichem Lichteinfall. Vielleicht mögen Sie es, wenn die Strahlen der Sonne das Wohnzimmer wärmen. Gerade im Frühjahr gibt es bei vielen Menschen eine gewisse Sehnsucht nach den wärmenden Strahlen der Sonne. Doch direkte Sonneneinstrahlung ist schädlich. Mit guten Jalousien schützen Sie sich selbst und ihre Familie. Zudem ist es an heißen Sommertagen angenehm, wenn die Sonne die Räume nicht so stark erwärmt.



Jalousien bieten Ihnen im Vergleich zu anderen Sonnenschutzmaßnahmen verschiedene Vorteile:

Sie können den Raum teilweise oder vollständig abdunkeln

Ein elektrischer oder manueller Betrieb ist möglich

Jalousien bieten einen gewissen Einbruchschutz

Sie haben die Wahl aus verschiedenen Designs

Eine Integration ins Smarthome-System mit dem Zweck der Fernsteuerung ist möglich

Die Auswahl an Modellen ist vielseitig. Sie können die Jalousien in der Breite an Ihre Fenster anpassen. In Bezug auf das Design ist eine Abstimmung mit der Architektur oder dem Design des Hauses möglich.



Behalten Sie die Ästhetik im Blick



Jalousien haben nicht nur die Aufgabe, das Innere der Räume vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Sie dienen ebenso als Fensterschmuck und können einen hohen ästhetischen Anspruch erfüllen. Wenn Sie sich wünschen, dass Ihre neuen Jalousien mit der Häuserfront eine Einheit bilden, ist dies kein Problem. Entscheiden Sie sich für eine Farbe und für ein Design, das Ihnen gefällt und das gut mit der Fensterfront abgestimmt ist. Wenn Sie die Jalousien in die Fenster einlassen, bleiben Sie bei geöffnetem Zustand unsichtbar.

Angenehme Kühlung der Wohnung an heißen Sommertagen



Eine kühle Wohnung ist an heißen Tagen ein Wunsch, den Sie sich mit ein wenig Aufwand erfüllen können. Installieren Sie an allen Fenstern eine Jalousie, die so gelegen sind, dass den ganzen Tag die Sonne einfällt. Wenn Sie sich für eine automatische Steuerung entscheiden, schließen sich die Jalousien bei direkter Sonneneinstrahlung selbstständig. So können Sie versichert sein, dass Ihre Innenräume immer zuverlässig vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind und Ihnen eine angenehme Kühlung bieten.