Die schönsten Einrichtungsgegenstände für ein gemütliches Zuhause

Nach einem arbeitsreichen und vielleicht sogar stressigen Alltag kehrt man gerne in ein gemütliches Zuhause zurück. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Atmosphäre so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Welche Einrichtungsgegenstände dazu beitragen und wie man die eigene Wohnung besonders gemütlich macht, erklärt dieser Artikel.

Gemütliche Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer

Vor allem das Wohnzimmer strahlt jede Menge Gemütlichkeit aus – sofern es richtig eingerichtet ist. Was in keinem Wohnzimmer fehlen darf, ist ein bequemer Platz zum Sitzen oder auch zum Liegen. Optimal eignet sich hierfür eine Wohnlandschaft. Diese bietet Platz für mehrere Personen, sodass man auch mit Gästen einen gemütlichen Filmabend veranstalten kann.

Wer sein Wohnzimmer mit einer Wohnlandschaft ausstatten möchte, hat eine große Auswahl: Von einer Wohnlandschaft in Braun über Modelle in Lederoptik bis hin zu ausgefallenen Designs ist alles möglich. Natürlich sollte sie sich optimal in den Raum einfügen, was sie nur kann, wenn sie optisch zu den restlichen Wohnzimmermöbeln passt. Dabei spielt nicht nur die Farbe eine Rolle, sondern auch der Stil ist von Bedeutung. Denn während harte Stilbrüche unruhig wirken und eher inneren Stress verursachen, sorgt eine gleichmäßige optische Gestaltung für Ausgeglichenheit und Ruhe.

Neben einer Wohnlandschaft macht sich auch ein Sessel im Wohnzimmer gut. Ohrensessel sind zeitlos und modern, aber auch Relax- oder Massagesessel mit unterschiedlichen Funktionen helfen beim Entspannen. Allerdings sollte ein Sessel nur in einem Wohnzimmer platziert werden, das ausreichend Platz bietet. Andernfalls könnte es schnell überladen und wiederum ungemütlich wirken.

Ein Teppich darf in wohl keinem Wohnzimmer fehlen. Er rundet dem Raum ab und ist nicht nur angenehm, wenn man auf ihm geht, sondern strahlt auch eine heimelige Atmosphäre aus. Bei Teppichen sollte man das Modell wählen, das optisch für keinen zu großen Kontrast sorgt und einem selbst gefällt. Wer Haustiere hat oder Allergiker ist, wird zudem mit einem Teppich aus dünnem Material mit geringer Florhöhe – also kurzen Fasern – glücklicher werden. Alle anderen, denen es optisch gefällt, können sich auch für einen flauschigen Hochflorteppich entscheiden, der besonders kuschelig aussieht.

Esszimmer – gemütlich und frisch einrichten

Auch im Esszimmer kommen viele nach einem langen Tag zur Ruhe. Daher sollte man sich auch mit diesem Raum auseinandersetzen und ihn so einrichten, dass man sich darin rundum wohlfühlt.

In keinem Esszimmer darf ein Esstisch fehlen. Wer nur ein kleines Esszimmer hat, sollte einen runden Esstisch wählen, da dieser den Raum optisch öffnet und weniger Platz belegt. Außerdem helfen offene und schmale Gestelle dabei, den Raum größer wirken zu lassen.

Da das Esszimmer nicht nur zum Ausruhen, sondern auch zum Energietanken genutzt wird, sollte es mit einer Kombination aus Gemütlichkeit und Frische eingerichtet werden. Sehr viele Effekte lassen sich durch die verwendeten Farben erzielen, da diese nachgewiesenermaßen einen Einfluss auf die menschliche Psyche haben. Vor allem Grüntöne werden für den Essbereich empfohlen. Bläuliche Grüntöne haben eine ausgleichende Wirkung und gelbliche Grüntöne haben etwas Frisches, Vitalisierendes. Wer mit Farben experimentieren möchte, sollte nicht nur die Wände streichen, sondern auch für passende Accessoires in Form von Vasen, Bilderrahmen und anderen Dekorationsgegenständen sorgen. Gerne können dies unterschiedliche Nuancen haben, die zueinanderpassen.

Weitere Tipps für ein gemütliches Zuhause

Um sich in den eigenen vier Wänden rundum wohlzufühlen, ist es wichtig, die eigene Persönlichkeit in den Wohnstil einfließen zu lassen. Es hilft, sich zu fragen:

Was denken andere über mich als Person, wenn sie meine Wohnung zum ersten Mal betreten?

Was möchte ich, dass andere über mich denken, wenn sie sich in meiner Wohnung aufhalten?

Was ist mir wichtig und wovon möchte ich umgeben sein?

Die Antworten auf diese Fragen können bereits viel über den eigenen Stil aussagen, geben aber auch Aufschluss darüber, wie man die eigene Wohnung gerne einrichten möchte. Viele sind sich unsicher, welche Möbel, Deko-Objekte oder andere Einrichtungsgegenstände sie verwenden sollten. Grundsätzlich gilt: Wenn man etwas schön findet, sollte man versuchen, es in den eigenen Einrichtungsstil zu integrieren. Denn die Dinge, von denen man selbst begeistert ist, machen einen Raum erst so richtig lebendig.

Dabei sollte man jedoch stets darauf achten, Sideboards, Beistelltische oder Regale nicht mit Dekoration zu überhäufen. Hier und da ein Wohnaccessoire wirkt angenehmer und entspannender als eine Menge an Gegenständen, die womöglich nicht einmal harmonieren. Das kann schnell zu einer Unruhe im optischen Gesamtbild führen.

Fazit

Eine Wohnung sollte die Persönlichkeit des Bewohners widerspiegeln und zu einem individuellen Rückzugsort werden. So kann man selbst nach einem anstrengenden Tag entspannen und sich wohlfühlen. Neben den richtigen Einrichtungsgegenständen spielt auch die Farbgebung eine wichtige Rolle. So kommt man nicht nur selbst zur Ruhe, sondern auch Gäste werden die angenehme Atmosphäre zu schätzen wissen.