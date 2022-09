Die Vorteile, eine private Putzkraft zu beschäftigen

Vielen Menschen geht es so, dass durch Arbeit, vielfältige Aufgaben sowie Verpflichtungen im Leben, auch im Freizeitbereich; oftmals keine ausreichende Zeit mehr für die Hausarbeit zur Verfügung steht. Und das betrifft nicht nur die so genannten gehobenen Haushalte, wo es früher quasi zum Standard gehörte, eine Putzkraft zu beschäftigen. Ob großes Haus oder mittelgroße Mietwohnung, immer mehr Personen fragen sich, wie Putzaufgaben ohne großen Aufwand erledigt werden können. Für Abhilfe kann in einer solchen Situation eine dafür angestellte Putzkraft schaffen.

Eine Putzfrau als Hilfe im Haushalt - oftmals sinnvoll



Gesundheitliche Gründe können genauso dafür sprechen, eine private Putzkraft zu beschäftigen, wie ein eventuell fortgeschrittenes Alter. Diese widrigen Umstände machen vielen bei der täglichen Hausarbeitsroutine zu schaffen. So ist der Personenkreis, wo eine Putzkraft in Erwägung gezogen wird, durchaus breit gefächert. Entlastung und Zeitersparnis - das sind die großen Vorteile einer privaten Haushalts- beziehungsweise Putzhilfe. Anstatt sich mit störenden Haushaltsdingen zu befassen, kann die Zeit für andere Aktivitäten genutzt werden. Auch für Familien kann die Reinigungskraft eine große Entlastung in ihrem Alltag bieten. Es wird möglich, den Tagesablauf mit ganz anderen Zeitfenstern zu gestalten, in denen Freiraum für gemeinsame Aktivitäten geschaffen wird. Zudem sorgt die Reinigungshilfe mit ihrer Arbeit dafür, dass die Wohnung oder das Haus in einem hygienisch guten Zustand gehalten wird. Darüber hinaus ist der damit verbundene Aspekt von einem guten optischen Eindruck sowie die Werterhaltung des Haushaltes, nicht zu unterschätzen.



Eine Putzfrau in Berlin - wie verhält es sich mit den Kosten?



Die Kosten, beziehungsweise der Stundenlohn mit dem man rechnen muss, wenn eine Putzkraft im Haushalt helfen soll, variieren durchaus von Stadt zu Stadt. In einer Großstadt ist der Stundenlohn höher anzusetzen, als in einer Kleinstadt. Als Beispiel sei hier Berlin genannt, wo die allgemeinen Lebenshaltungskosten höher sind, als in anderen Städten. Der durchschnittliche Stundenlohn für eine Putzfrau in Berlin, kann auf ungefähr EUR 13,00 bis EUR 20,00 beziffert werden. Unterschiedliche Erfahrungswerte können jedoch auch eine Rolle bei der Preisgestaltung spielen. So gibt es Putzkräfte, die eventuell Erfahrungen auf dem Gebiet vom Reinigen bestimmter oder spezieller Gegenstände haben. Dabei kann es sich zum Beispiel um hochwertige Teppiche beziehungsweise andere empfindliche Haushaltsgegenstände handeln. Doch andere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle beim Stundenlohn, um eine zuverlässige Putzfrau zu bekommen. Das sind unter anderem der Wohnort des Auftraggebers und die Verkehrsanbindung dorthin. Auch die Häufigkeit der Reinigung ist ein Kriterium und durchaus verhandelbar. Kommt die Putzfrau vielleicht öfter in den Haushalt (beispielsweise ein oder zweimal wöchentlich), anstatt alle zwei Wochen oder einmal im Monat; kann der Stundenlohn eventuell reduziert und angepasst werden. Natürlich ist der eigene Anspruch an die Putzhilfe ein weiteres Merkmal für die Preisgestaltung.



Schäden, Haftung und Co. - die Versicherung der Putzkraft



Ein nicht unwichtiger Hinweis zum Thema Haftung: Man muss unterscheiden, ob die Putzfrau als Minijobberin oder selbstständige Kraft beschäftigt wird. Arbeitet sie im Minijob, also einem Anstellungsverhältnis, dann haftet sie nur in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit dagegen nicht. Beispiel: Fällt ihr beim Reinigen der Wohnung eine Vase vom Sideboard und diese zerbricht, haftet sie nicht. Wird die Putzfrau jedoch als selbstständige Kraft tätig, muss sie für diesen Schaden selbst aufkommen. Daher der Tipp: Es ist sinnvoll, die Reinigungshilfe vor Auftragserteilung zu fragen, ob sie im Besitz einer entsprechenden Haftpflichtversicherung ist - die auch berufliche Risiken mit einschließt. Damit werden unnötige Streitereien schon im Voraus vermieden.