Ein Treppenlift für daheim – mit welchen Kosten muss man rechnen?

Viele ältere Menschen möchten den Gang ins Altersheim so lange es geht aufschieben. Sie ziehen es vor, in ihrem vertrauten Umfeld wohnen zu bleiben und sich ihre Selbstständigkeit zu bewahren. Die Politik unterstützt dieses Anliegen mit Zuschüssen bis 6.250 Euro für bauliche Maßnahmen, die ein altersgerechtes und barrierefreies Wohnen ermöglichen.

Besonders beliebt sind Treppenlifte, die es den Bewohnern wieder erlauben, die Treppen in ihrem Haus ohne Anstrengung und Schmerzen zu überwinden. Der Treppenlift fährt an einer Schiene parallel zum Treppengeländer die Treppen hoch und wieder herunter und nimmt den Besitzern damit jede Mühe.

Der Preis für Treppenlifte hängt von vielen Faktoren ab, die wir besprechen werden. Grundsätzlich kann bei einer einfachen geraden Treppe mit Kosten zwischen 2.500 und 6.000 Euro gerechnet werden, die bei einer kurvigen Treppe auf etwa 6.000 bis 12.000 Euro ansteigen. Treppenlifte für den Außenbereich werden noch einmal zusätzlich mit ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro berechnet.

Welche Treppenlift-Modelle gibt es?

Zunächst werden Treppenlifte in Steh- und Sitzlifte unterschieden. Üblicher und auch komfortabler sind Sitzlifte. Dennoch können Stehlifte eine Alternative sein, wenn das Sitzen kaum noch schmerzfrei gelingt. Auch bei engen Treppen sollten Stehlifte erwogen werden, da diese sich anders als Sitzlifte nach dem Gebrauch wieder zuklappen lassen, sodass sie die Treppe nicht mehr verengen.

Außerdem gibt es Treppenlifte für Fahrer von Rollstühlen und Rollatoren. Solche Plattformlifte bieten eine größere Tragfläche und können mit größeren Lasten bis etwa 300 kg fertig werden. Der Rollstuhl oder Rollator wird bei einem Plattformlift einfach auf die Plattform gesteuert und der Lift setzt sich nach der Eingabe in Bewegung.

Sind nur kleine Treppen im Haus ein größeres Problem, bietet sich die Installation eines Hublifts an. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Modellen führen Hublifte nicht über Schienen entlang der Treppe. Stattdessen umgehen sie die Treppe vertikal nach Art einer Hebebühne. Insgesamt lassen sich mit einem Hublift kleinere Treppen bis zu einer Höhe von etwa 1,8 Meter überwinden.

Durchschnittliche Kosten der verschiedenen Liftarten

Die Kosten für den altersgerechten Umbau können hoch sein. So lohnt es sich immer, einen Zuschuss bei Treppenliften zu beantragen. Während sich Steh- und Sitzlifte preislich etwa in der Waage halten und zwischen 2.500 und 6.000 Euro kosten, sind Hublifte mit 5.000 bis 20.000 Euro deutlich teurer, während Plattformlifte sogar zwischen 7.500 und 20.000 Euro kosten können. Die stärkste Auswirkung auf den Preis haben die Größe und Anzahl an Treppen sowie kurvige Treppen, die sich nur mit einem erheblichen Mehraufwand realisieren lassen.

Auf diese Weise muss für die Kurven auf ein Zweischienensystem gewechselt werden und der Treppenlift lässt sich nur noch am Außengelände installieren. Bei kurvigen Treppen erhöht sich der Preis für den Treppenlift in der Regel um mehr als das Doppelte. Geld sparen können Betroffene außerdem, wenn sie den Treppenlift statt am Außengeländer der Treppe am Innengeländer platzieren, da in diesem Fall die Rohrverbindung für die Schienen etwas kürzer ist.

Eine Traglast, die deutlich über den Bedarf hinausgeht, wirkt sich ebenfalls nachteilig auf den Preis aus und eine Wartung alle zwei Jahre sollte statt einer Wartung, die jedes Jahr erfolgt, ausreichend sein. Schließlich sind gebrauchte Modelle deutlich günstiger als neue Modelle.

Förderung und Zuschüsse für einen Treppenlift

Die ersten Ansprechpartner für eine Förderung sind die Krankenkasse und die Förderbank KfW. Während die Krankenkasse Zuschüsse für einen altersgerechten Umbau der Wohnung durch einen Treppenlift bei Vorlage eines Attestes zur Pflegebedürftigkeit und Pflegestufe bis zu 4.000 Euro bewilligen kann, sind bei der KfW im Programm 455-B Zuschüsse bis zu 6.250 Euro möglich.

Darüber hinaus unterstützt die KfW barrierefreie Umbaumaßnahmen im Programm 159 mit einem Kredit bis zu 50.000 Euro. Weitere Ansprechpartner können die Deutsche Rentenversicherung, die Pflegeversicherung, das Integrationsamt und das Sozialamt sein.