Einbruchschutz: Optimale Sicherheit für Nebeneingangstüren

Es ist wohl der erklärte Albtraum eines jeden Mieters oder Eigenheimbesitzers – man kommt nach Hause und findet das gesamte Hab und Gut in einem einzigen Durcheinander vor: Herausgerissene Schubladen, durchwühlte Unterlagen, fehlende Wertgegenstände. Es wurde eingebrochen, gewütet und gestohlen.

Zurück bleiben neben dem wirtschaftlichen Schaden sehr häufig auch psychische Folgen. Viele Betroffene trauen sich anschließend lange Zeit nicht mehr, das Haus zu verlassen, werden von der vorgefundenen Szene im Traum verfolgt oder entwickeln allgemein ein großes Misstrauen bis hin zu Angstattacken. Umso wichtiger also, von vorneherein alle denkbaren Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um damit einem Einbruch in Ihren vier Wänden so gut wie möglich vorzubeugen.

Interessant ist, dass dabei die gleichen Fehler immer wieder begangen werden – Immobilienbesitzer rüsten zwar Ihre Haustüren und Fenster auf, lassen aber die Nebeneingänge außer Acht, über die sich Kriminelle ebenfalls Zugang verschaffen können. Wir zeigen auf, warum Sie gerade hier auf ein hohes Maß an Sicherheit achten sollten und wie das gelingt.

Der Nebeneingang als Risiko

Die meisten Ein- sowie auch Mehrfamilienhäuser kommen nicht mit einer einzigen Eingangstüre aus, sondern weisen daneben noch zusätzliche Hinter- oder Nebentüren auf. Diese führen in die angrenzende Garage oder aber vom Keller oder Erdgeschoss in den Garten hinaus und sind damit von außen leicht zugänglich. Meistens werden für diese Art von Nebeneingang recht schlichte Türen aus Metall oder Kunststoff verwendet, ohne auf eine hohe Widerstandsklasse zu achten.

Und genau hier liegen für Einbrecher die idealen Schwachpunkte. Zum einen sind diese Türen erfahrungsgemäß schlechter ausgeleuchtet und seitens der Straße kaum einsehbar. Auf vielen Grundstücken werden sie gar von Büschen und Hecken eingesäumt, die einem Langfinger selbst am helllichten Tag die perfekte Tarnung bieten. Ideale Voraussetzungen also, sich unerlaubt daran zu schaffen zu machen. Die Schlösser sind häufig durch pure Gewalteinwirkung zu knacken, beispielsweise mithilfe eines Stemmeisens.

Den passenden Einbruchschutz wählen

Wer effektiv Einbrüche im eigenen Heim abwehren möchte, sollte daher gerade an diesen Türen auf den notwendigen Extraschutz achten. Das gelingt beispielsweise, indem eine nach innen öffnende Tür mit einem verlässlichen Panzerriegel versehen wird. Unabdingbar ist hierbei die korrekte tief sitzende Verankerung im Mauerwerk. Zudem sollten Sie in jedem Fall auf eine Zertifizierung achten, denn nur wenn entsprechend hochwertiges Metall verwendet wurde, tut der Riegel auch treu seinen Dienst.

Weist die Tür an sich eine zu niedrige Widerstandsklasse auf, beispielsweise aufgrund eines zu dünnen Türblatts, so ist ein Komplettaustausch allerdings die bessere Entscheidung. Für einen solchen Austausch können Sie unter Umständen sogar staatliche Förderung in Anspruch nehmen, welche die Kosten für Sie als Eigentümer oder Mieter deutlich reduziert.

Die eingesetzte Nebentür muss mindestens eine Schutzklasse von RC3 aufweisen und mit einem widerstandsfähigen Sicherheitsschloss versehen sein. Dieses zeichnet sich durch einen Zylinder mit Bohrschutz nach DIN 18252 sowie eine Mehrfachverriegelung aus – inzwischen sind Produkte mit 5-fach Verriegelung auf dem Markt. Der Schutzbeschlag sollte darüber hinaus eine qualitativ hochwertige Zylinderabdeckung haben.

Ebenso wichtig ist ein hochwertiges Türprofil, das aus sehr stabilem Spezialkunststoff, aus Aluminium oder Holz besteht und im Idealfall zusätzliche Sicherheitsbeschläge aufweist. Sind Glasfenster in die Tür eingesetzt, so müssen diese zwingend aus Verbundsicherheitsglas bestehen, um nicht einfach gewaltvoll eingeschlagen werden zu können. Bei Deine Tür können Sie sich einen Überblick verschaffen zu den Möglichkeiten an Nebeneingangstüren. Übrigens sind natürlich auch ebenerdige Terrassen- oder leicht erreichbare Balkontüren eine beliebte Option für Einbrecher. Auch hier können Sie spezielle Vorkehrungen treffen.

Weitere Schutzmaßnahmen vornehmen

Immer wieder liest man in den Nachrichten von Einbrüchen in Wohnung und Häuser und ist froh, dass man selbst nicht betroffen ist. Dass das so bleibt, erfordert zusätzliche Sicherheit, indem Sie auch die Nebeneingänge mit externen Schutzmechanismen ausrüsten, wie Sie das für den Haupteingang vermutlich bereits getan haben. Bewegungsmelder helfen für eine erste Abschreckung, aber auch Alarmanlagen und installierte Überwachungskameras sind als weiteres Plus denkbar. Letztlich ist natürlich entscheidend, dass Sie diese dauerhaft aktivieren und die Sicherheitsschlösser und Riegel auch konsequent absperren.