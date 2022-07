Fenster und Türen online konfigurieren - So einfach geht es

Fenster und Türen für das Eigenheim individuell gestalten

Wenn Sie für Ihr Eigenheim Fenster oder Türen benötigen, müssen Sie in der heutigen Zeit keine Abstriche mehr machen. Im Internet finden Sie zahlreiche Online Konfiguratoren, die es Ihnen ermöglichen, Fenster und Türen genau nach Ihren individuellen Wünschen zu planen und anfertigen zu lassen. Wir zeigen Ihnen, wie die Konfiguration der perfekten Fenster oder Türen online problemlos gelingt!

Material

Wählen Sie das gewünschte Material aus den verfügbaren Optionen. Die meisten Fenster- oder Türrahmen bestehen aus Holz, Aluminium oder einer Kombination der beiden Stoffe. Außerdem stehen auch Kunststofffenster oder Türen zur Auswahl. Hier kann man sich also gänzlich auf seine Wünsche konzentrieren.

Profile

Mit dem richtigen Profil stellen Sie sicher, dass sich Fenster und Türen gut öffnen und schließen lassen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Fenster oder eine Tür ausgetauscht werden sollen.

Typ

Wählen Sie als nächstes den Typ Ihres Fensters oder der Tür, die Sie konfigurieren wollen. Vor allem bei Fenstern gibt es hier zahlreiche Modelle zur Auswahl, so dass Sie sich für runde, eckige oder halbrunde Fenster entscheiden können, die entweder durchgehende Glasscheiben haben, oder in mehrere Segmente unterteilt sind.

Maße

Nachdem Sie sich für ein bestimmtes Design entschieden haben, können Sie im Konfigurator die Maße der Fenster oder Türen festlegen. Dazu ist es notwendig, dass Sie genau wissen, wie groß das jeweilige Fenster oder die Tür für Ihr Haus werden soll, da die Anfertigung maßgenau erfolgt. Geben Sie hier die falsche Größe an, kann es sein, dass sich das Fenster oder die Tür nicht bei Ihnen einbauen lassen können.

Farbe

Viele Anbieter von Türen und Fenstern stellen zahlreiche Möglichkeiten der Farbauswahl zur Verfügung. So können Sie Ihre Türen und Fenster optimal an Ihr Zuhause anpassen. Die Lieferung erfolgt in der Farbe, die Sie bei der Konfiguration ausgewählt haben und ist nachträglich nicht änderbar.

Verglasung

Dieser Schritt der Online Konfiguration ist vor allem bei Fenstern enorm wichtig. Hier können Sie festlegen, welches Glas verwendet wird, wie dick dieses ist und ob es eine bestimmte Struktur aufweisen soll. Auch bei verglasten Türen müssen Sie diese Auswahl treffen, bevor Sie Ihre Bestellung abschließen können.

Sicherheit

Um Ihr Haus vor Einbrüchen zu schützen, ist es sinnvoll, die Türen und Fenster mit zusätzlichen Sicherungen auszustatten. Dabei bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten, die für zusätzlichen Schutz sorgen. Auch diese Option können Sie im Konfigurator wählen.

Zubehör

Als letzten Schritt wählen Sie das Zubehör für Ihre Fenster und Türen im Online Konfigurator aus. Dabei handelt es sich um Griffe, Schließer, Bänder Lüftungssysteme und andere optionale Services, die bei der Herstellung Ihrer individuellen Türen und Fenster berücksichtigt werden können.

Fazit

Mit Hilfe eines Online Konfigurators lassen sich Türen und Fenster unkompliziert und individuell planen und bestellen. Auf diesem Wege steht den Traum-Fenstern nichts mehr im Weg. Eine Weiterentwicklung davon stellen Häuser aus dem 3D-Drucker dar. Diese sind jedoch bislang nur als Prototyp geplant und noch nicht im Online Handel erhältlich.