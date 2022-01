Kunstblumen: Bringen Sie Farbe in Ihre vier Wände

Kunstblumen oder echte Blumen?



Immer mehr Menschen entdecken den Charme von Pflanzen in ihren eigenen vier Wänden. Gerade bei Städtern, die fernab von der Natur leben, boomt der Wohntrend "Urban Jungle". Obwohl dabei häufig auf echte Pflanzen und Blumen gesetzt wird, liegen auch Kunstblumen inzwischen immer mehr im Trend. Das liegt vor allem daran, dass Kunstpflanzen ebenso schön anzusehen und langlebig sind.



Sie müssen die praktischen Dekopflanzen weder gießen noch düngen. Sicher ist es schön, auch mal frische Blumen in der Vase stehen zu haben - allerdings können uns Dekoblumen auf lange Zeit Freude bereiten. Kombinieren Sie echte und Kunstblumen einfach sinnvoll miteinander.



Kunstblumen bringen einfach Farbe in den Alltag und verschönern die eigenen vier Wände. Sie können künstliche Blumen als eine Art Erweiterung der Außenumgebung sehen. Ändert sich die Jahreszeit, ändert sich mit ihr auch die Dekoblumen, die in Ihrer Wohnung stehen. Während sich im Frühling z.B. künstliche Tulpen gut machen, sind für den Herbst eher Dahlien geeignet.



Vorteile künstlicher Blumen



Künstliche Pflanzen bringen zahlreiche Vorteile mit sich, auf die wir nun näher eingehen möchten. Wussten Sie, dass die Faszination für Kunstblumen bereits auf das antike Griechenland zurückgeht? Damals experimentierten die Menschen mit getrockneten Blumen, um die Blütenpracht das ganze Jahr über genießen zu können. Auch Wachsblumen waren damals eine sehr beliebte Alternative zu echten Blumen.



Das sind die vielen Vorteile künstlicher Blumen:



Viele Kunstblumen sehen inzwischen täuschend echt aus

Sie brauchen weder Wasser noch Licht

Machen den Raum wohnlicher und einladender

Niemand muss sich um die Blumen kümmern, wenn Sie auf Urlaub sind

Das sollten Sie beim Arrangement mit Dekoblumen beachten



Obwohl Kunstblumen eine Vielzahl an Vorteilen mit sich bringen, gibt es beim Arrangement dennoch einiges zu beachten. Werden bestimmte Tipps missachtet, kann ein Arrangement schnell billig wirken. Wer auf künstliche Blumen im eigenen zu Hause setzt, sollte diese Deko-Tipps unbedingt beachten:



1. Ein Arrangement aus verschiedenenfarbigen Blüten und mittendrin exotische Gräser - das klingt doch einfach traumhaft, oder? Was bei natürlichen Blumen wunderschön aussieht, funktioniert mit künstlichen Blüten leider so gar nicht. Bei Kunstblumen ist es besser, einzelne Pflanzen im Raum zu verteilen und diese nicht miteinander zu kombinieren. Setzen Sie bei Kunstblumen lieber auf Schlichtheit!



2. Sie haben eine elegante und schlichte Kunstblume gefunden? Perfekt! Jetzt steht sogleich die nächste Entscheidung an, schließlich müssen Sie die passende Vase für ihre neue Lieblingsblume finden. Achten Sie darauf, dass das Gefäß die Farbe und Form der Dekoblume bestens unterstreicht und zum Vorschein bringt. Tipp: Auch in Vasen mit Kunstblumen gehört Wasser! Damit die künstlichen Blumen nicht bei der nächsten Gelegenheit davonfliegen.



3. Und wohin mit den schönen Kunstblumen? Diese Frage lässt sich leicht beantworten: In Flur, Badezimmer und Zimmer ohne Tageslicht! In diesen Räumen überleben echte Blumen im Normalfall nicht sonderlich lange. Mit Kunstblumen bringen Sie jedoch endlich etwas Leben und Farbe in diese "vernachlässigten" Räume. Apropos: Kunstblumen machen sich auch hervorragend auf Schränken, Fensterbrettern und Kommoden!