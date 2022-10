Lattenrost: Worauf sollte man beim Kauf achten?

Für einen gesunden, erholsamen Schlaf ist nicht nur die richtige Matratze wichtig. Auch dem Lattenrost kommt eine große Bedeutung zu. Wie die Matratze sollte er ebenfalls auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sein. Hochwertige Lattenroste bestehen aus elastischen Materialien, die bei jeder Bewegung des Schlafenden sanft nachgeben. Im Laufe der Zeit verlieren Lattenroste jedoch an Elastizität, was den Schlafkomfort erheblich beeinträchtigen kann. In diesem Fall ist es ratsam, einen neuen Lattenrost zu kaufen, der sowohl zur Matratze als auch zu den individuellen Schlafgewohnheiten passt.

Welche Arten von Lattenrosten sind erhältlich?

Ein schlechter Schlaf führt oft zu Kopfschmerzen sowie weiteren Beschwerden und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Umso wichtiger sind eine gute Schlafumgebung und ein bequemes Bett. Neben der Matratze spielt dabei auch der Lattenrost eine bedeutende Rolle.

Dieser sollte zur Matratze passen, damit sie sich perfekt an die Körperform des Schlafenden anpassen kann. Ein Lattenrost sorgt zudem für eine gute Feuchtigkeitsregulierung. Lattenroste gibt es heute in zahlreichen Varianten. Sie werden aus verschiedenen Materialien gefertigt und weisen diverse Funktionen auf.

Elektrische Lattenroste

Wer sich ein besonders komfortables Modell wünscht, liegt mit einem elektrisch zu verstellenden Lattenrost richtig. Elektrische Lattenroste lassen sich einfach und bequem per Handschalter oder Funkfernbedienung verstellen, idealerweise stufenlos. Optimal ist es, wenn sich jeder Körperzonen-Bereich (Kopf, Rücken, Beine, Füße) individuell regulieren lässt.

Viele elektrische Lattenroste lassen sich in der Höhe verstellen. Davon profitieren nicht nur ältere Menschen oder Personen mit orthopädischen Beschwerden, sondern alle, die sich zum Fernsehen oder Lesen gerne ins Bett legen.

Lattenroste aus Holz

Lattenroste aus Holz (Federholzrahmen) sind die Klassiker unter den Lattenrosten. Bei diesen sind Leisten aus Holz an einen robusten Holzrahmen befestigt. Erhältlich sind Modelle in verschiedenen Breiten und Größen.

Einige Modelle sind mit mehreren Liegezonen oder einem manuell regulierbaren Kopf- oder Fußteil ausgestattet. Die meisten Federholzrahmen sind mit einem Mittelgurt versehen, der eine hohe Stabilität garantiert. Außerdem lässt sich vielfach der Härtegrad regulieren, um den Lattenrost an die gewünschte Liegehärte oder das Gewicht anzupassen.

Rolllattenroste

Anders als bei klassischen Lattenrosten sind die Latten bei Rolllattenrosten nicht an einem Rahmen befestigt. Stattdessen halten sie stabile Textilbänder zusammen. Dies bietet den Vorteil, dass sich die Lattenroste einfach aufrollen und leicht transportieren lassen.

Die Latten von Rollrosten federn oft weniger als die Latten von klassischen Lattenrosten. Damit sind Rolllattenroste für all jene empfehlenswert, die gerne hart schlafen. Rollroste lassen sich mit nahezu jeder Matratze verwenden. Wichtig ist jedoch, dass das Bett über sogenannte Auflagenleisten verfügt, auf die der Rollrost aufgelegt wird.

Tellerlattenroste

Bei einem Tellerlattenrost handelt es sich um eine spezielle Art von Lattenrost. Die sonst üblichen Federleisten sind bei diesem Modell durch Tellermodule ersetzt. Die Module kippen sich dreidimensional, federn zu allen Seiten ab und passen sich so jeder Körperform an. Alternativ sind auch Teil-Modulrahmen erhältlich. Bei diesen sind nur der Schulterbereich und gegebenenfalls der Beckenbereich mit Tellermodulen versehen, während Fuß-, Rücken- und Kopfteil aus Federleisten bestehen.

Der größte Vorteil der Tellerlattenroste ist ihre Flexibilität beziehungsweise Elastizität. Sie reagieren auf jede Bewegung der schlafenden Person und geben dem Körperdruck nach. Damit stellen sie eine besonders gelenkschonende Lattenrost-Variante dar, die sich vor allem für Menschen mit orthopädischen Problemen wie Rückenschmerzen eignet.

Ein Lattenrost sorgt in Kombination mit einer guten Matratze für ein gemütliches Bett. Foto: Pixabay.com

Lattenrost und Matratze – ein perfektes Duo

Wie eingangs erwähnt, ist beim Kauf eines Lattenrostes darauf zu achten, dass dieser zur Matratze passt. Nur wenn beide optimal aufeinander abgestimmt sind, ist ein hoher Schlafkomfort gegeben.

● Lattenroste für Kaltschaummatratzen: Für Kaltschaummatratzen eignen sich Lattenroste mit geringen Abständen zwischen den einzelnen Leisten. Rahmen, die Abstände von mehr als vier Zentimetern aufweisen, sind nicht geeignet, da sich das Material beim Liegen durchdrücken könnte.



● Lattenroste für Federkernmatratzen: Federkernmatratzen sind äußerst anpassungsfähig und lassen sich mit praktisch allen Lattenrost-Arten kombinieren. Da Federkernmatratzen nicht sehr biegsam sind, eignen sie sich für Modelle mit verstellbarem Kopf- und Fußteil jedoch weniger gut.



● Lattenroste für Schaumstoffmatratzen: Schaumstoffmatratzen lassen sich gut mit Tellerlattenroste kombinieren. Die Matratzen sind sehr anpassungsfähig und unterstützen die flexiblen Roste. Der Schlafende profitiert von einer sehr guten Körperanpassung und einem besonders weichen Liegegefühl.



● Lattenroste für Latexmatratzen: Latexmatratzen verfügen über einen Latex-Kern, was sie äußerst flexibel und aufgrund der guten Belüftung im Inneren sehr hygienisch macht. Die obere Matratzenschicht besteht zumeist aus Schurwolle, Baumwolle oder einem anderen anschmiegsamen Material. Für Latexmatratzen eignen sich Lattenroste mit Motorrahmen und verstellbarem Rahmen sehr gut. Die flexiblen Lattenroste heben die positiven Liegeeigenschaften von Latexmatratzen hervor.



Wichtig: Im Laufe der Zeit verlieren Bettmatratzen an Elastizität. Sie sind „durchgelegen“. Auch aus hygienischen Gründen ist es ratsam, eine Matratze nach etwa zehn Jahren gegen eine neue zu ersetzen.

Fazit: Lattenroste sind die Basis für ein gutes Bett

Ein Lattenrost trägt neben der Matratze dazu bei, dass wir gut und komfortabel schlafen. Deshalb ist es wichtig, sich für einen Lattenrost zu entscheiden, der zum Bett und zur Matratze passt. Während sich eine Federkernmatratze zum Beispiel mit nahezu allen Lattenrosten kombinieren lässt, benötigt eine Kaltschaummatratze einen Rost mit geringen Leistenabständen.

Neben den klassischen Federholzrahmen sind alternativ die sogenannten Tellerlattenroste erhältlich. Diese ermöglichen eine individuelle Regulierung des Härtegrades und sind somit für Menschen mit Rückenproblemen die ideale Wahl. Elektrisch verstellbare Lattenroste sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für Personen mit orthopädischen Beschwerden ebenso gut wie für Menschen, die gerne im Bett lesen oder fernsehen.

Bei der Wahl des richtigen Lattenrostes spielen ferner die eigene Größe und das Gewicht eine Rolle. Große oder schwere Personen sollten beispielsweise darauf achten, dass der Lattenrost mit entsprechenden Verstärkungen ausgestattet ist.

Außerdem ist es wichtig, vor dem Kauf des Lattenrostes das Innenmaß des Bettrahmens zu nehmen. Grundsätzlich sollte ein Lattenrost zirka 0,5 Zentimeter in der Breite und zwei Zentimeter in der Länge kleiner sein als der Rahmen des Bettes. Für ein breites Doppelbett empfehlen sich zwei Unterfederungen. So kann jeder den Lattenrost wählen, der am besten zu seinen Bedürfnissen passt.