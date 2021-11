Mehr Privatsphäre im Garten: Die besten Tipps

Gartenbesitzer haben das große Glück, ihren heimischen Außenbereich nutzen zu können, um nach Herzenslust in der Sonne zu baden, zu essen und sich von Stress und Hektik des Alltags zu erholen.

Allerdings kann dieser Komfort durchaus beeinträchtigt werden, wenn in diesem grünen Wohnzimmer neugierige Blicke von Nachbarn und Passanten befürchtet werden müssen.

Jedoch stehen für dieses Problem glücklicherweise viele verschiedene Lösungen in Form von Sichtschutzelementen zur Verfügung, wie zum Beispiel Zäune aus Beton.

Ein Sichtschutz sorgt dafür, dass die Privatsphäre im Garten maßgeblich gesteigert wird. Allerdings geht von ihm keinesfalls nur eine praktische Funktion aus, sondern auch hinsichtlich ihrer Optik können moderne und clevere Sichtschutzlösungen den Garten effektiv aufwerten. Welche Tipps und Ideen Gartenbesitzer dabei beachten können, zeigt der folgende Beitrag.

Verschiedene Sichtschutzlösungen für alle Ansprüche

Die Auswahl an Möglichkeiten, um den heimischen Außenbereich mit einem ästhetischen Sichtschutz auszustatten, gestaltet sich überaus groß und abwechslungsreich.

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise Sonnensegel, Sichtschutzwände, Mauern, Rankgitter, Hecken und Zäune. Gartenbesitzer können ihren Sichtschutz nach ihrem ganz eigenen Geschmack, den individuellen Anforderungen und den vorliegenden Gegebenheiten auswählen.

Markisen als Sichtschutz

Markisen stellen einen wahren Klassiker unter den Sichtschutzlösungen für den Garten dar. Dies ist kaum verwunderlich, denn diese sind in der Lage, ein einzigartiges Ambiente des Wohlfühlens und der Ruhe im Garten zu gestalten. Die Markisen überzeugen dabei durch ihr attraktives Design, den hohen Komfort und mit ihrer überzeugenden Funktion.

Seitenmarkisen sind im Bereich des Sichtschutzes besonders hervorzuheben, da diese die Terrasse vor seitlichen Blicken der Nachbarn effektiv schützen. Daneben bieten die Markisen in der Regel auch einen wertvollen Schutz gegen UV-Strahlung, was sich besonders an heißen Sommertagen als überaus angenehm und praktisch erweist.

Sichtschutz durch Möbel und Dekorationselemente

Die Verwirklichung eines Sichtschutzes ist daneben auch mithilfe von Gartenmöbeln möglich. Der seitliche Bereich der Terrasse lässt sich beispielsweise mit einem Regal mit Rückwand perfekt abgrenzen. Gleichzeitig bietet das Regal noch wertvollen Stauraum.

Einen weiteren Mehrwert für die Terrasse bietet daneben auch ein Stuhl mit einer sehr hohen Lehne, über die ebenfalls nicht hinweggeblickt werden kann. Doch auch hohe Skulpturen eignen sich – wenn diese geschickt platziert werden –als besonders ästhetischer Sichtschutz.

Besonders vielseitig: Das Sonnensegel

Sonnensegel erfreuen sich ebenfalls einer überaus hohen Beliebtheit, ob auf der Terrasse, im Garten oder über dem Sandkasten der Kinder. Schutz wird durch diese auf mehrere Arten gewährleistet, denn die Sonnensegel dienen nicht nur als effektiver Sichtschutz, sondern halten ebenfalls schädliche UV-Strahlung ab.

Dadurch, dass es für die Sonnensegel viele unterschiedliche Möglichkeiten der Befestigung gibt, zeigen sich diese als überaus flexible und praktische Sichtschutzlösung.

Rankgitter für natürlichen Sichtschutz

Trennwände stellen eine weitere Sichtschutzalternative dar. Häufig sind diese aus Holz gefertigt und lassen sich multifunktional einsetzen.

Verschiedene Bereiche im Garten lassen sich so beispielsweise durch klassische Holzwände voneinander abgrenzen. Ein natürlicher Sichtschutz lässt sich darüber hinaus durch Rankgitter schaffen, die mit Blumenkästen ausgestattet sind. Auch Efeu eignet sich außerordentlich gut, um dieses an einer Holzwand beziehungsweise einem Rankgitter wachsen zu lassen – unerwünschte Blicke dringen hier keinesfalls mehr durch.

Zu den Klassikern unter den natürlichen Möglichkeiten, einen verlässlichen Sichtschutz im Garten zu etablieren, zählen daneben selbstverständlich auch Hecken, die ganzjährig in einem satten Grün erstrahlen.