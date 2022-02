Neues Treppengeländer - Das gibt es zu beachten

In der Regel werden Treppen nicht wirklich wahrgenommen. Sie stellen ein Hilfsmittel dar, das fest in die alltägliche Routine integriert ist. Tatsächlich nehmen Treppen eine essenzielle Rolle im Haus ein und sind ein Symbol der Freiheit. Denn ohne ihre Hilfe könnten wir uns nicht problemlos von einer Etage in die nächste bewegen.

Darüber hinaus sollte ein wichtiges Augenmerk auf das Treppengeländer gesetzt werden. Es unterstützt die Funktionsfähigkeit der Treppe und stellt sicher, dass die Stockwerke schnell, einfach und ohne Unfälle gewechselt werden können. Da die praktischen Gehhilfen in unterschiedlichen Ausführungen kommen, ist es entscheidend, sich vor der Wahl gründlich zu informieren. Im folgenden Artikel haben wir Ihnen die Recherchearbeit abgenommen und alles Wissenswerte rund ums neue Treppengeländer für Sie zusammengefasst.

Welche Treppengeländer gibt es?

Im Allgemeinen werden zwei verschiedene Varianten von Treppengeländern unterschieden:

Treppenhandlauf zur Wandmontage Komplettes Treppengeländer.

Die erste Ausführung ist ein Handlauf, der an der Wand montiert wird. Die Konstruktion wird mit der Hilfe von speziellen Wandanschlüssen direkt am Mauerwerk befestigt. Dadurch besitzt das Geländer einen optimalen Halt und kann auf beliebiger Höhe angebracht werden. Die Designs dieser Modelle scheinen nahezu endlos zu sein. Ob Edelstahl, Holz, Hanf, Messing oder Kunststoff - Sie haben die Qual der Wahl. Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist die Möglichkeit, das Geländer individuell anfertigen zu lassen. Das eignet sich besonders für Treppen mit außergewöhnlichen Maßen.

Das komplette Treppengeländer ist in der Treppe integriert. Balustrade und Handlauf werden dementsprechend an den Treppenstufen montiert und nicht an der Wand. Den Treppenabschluss stellt der letzte Geländerpfosten dar. Auch diese Variante wird den verschiedenen Geschmäckern gerecht. Wer bei den Standardmodellen dennoch nicht fündig wird, kann auf den Bausatz von mgbtechnik zurückgreifen. Das Geländer wird direkt an die eigene Treppe angepasst und schmiegt sich somit perfekt in die Ecken, Kurven und Längen. Da beim Bausatz selbst Hand angelegt werden muss, ist es eine preisgünstige und dennoch qualitativ hochwertige Alternative zu fertigen Treppengeländern.

Welche Vorschriften muss man bei Treppengeländern beachten?

Die Landesbauordnung (LBO) hat einige Regeln und Vorschriften für Treppengeländer veröffentlicht. So sind diese laut DIN 18065 Vorschrift, wenn zwei Etagen miteinander verknüpft werden, die Absturzhöhe bei mindestens 15 cm liegt und mehr als drei Treppenstufen vorhanden sind.

Weiterhin gilt:

● Die Höhe des Treppengeländers sollte ein Minimum von 90 cm besitzen

● Übersteigt die Höhe die 12-Meter-Grenze erhöht sich dieses Minimum auf 110 cm

● Bruchsicheres Material ist ein MUSS

Vorschriften für den Handlauf

Der Handlauf muss ebenfalls bestimmten Kriterien standhalten:

● Die Breite muss zwischen 25 und 65 cm liegen

● Handläufe müssen sich durch Stabilität auszeichnen

● Sie sollten rund oder oval und ohne Unterbrechung sein

● Der Handlauf muss sich farblich stark von der Wand abheben

Mehr Sicherheit ist ratsam

Die Sicherheit ist das A und O beim Treppengeländer. Denn ein Sturz auf der Treppe kann schwere Verletzungen mit langwierigen Folgen - wie zum Beispiel Rückenschmerzen - nach sich ziehen. Sogar ein Todesfall ist möglich. Es wird darüber hinaus empfohlen, auch das eigene Altern zu berücksichtigen. Ein altersgerechtes Treppengeländer spart somit spätere Umbaukosten und nimmt Rücksicht auf ältere Bewohner und Besucher. Für die jüngsten unserer Gesellschaft kann es zudem nützlich sein, ein tiefer gelegenes Geländer zu montieren, das über einen gut greifbaren Handlauf verfügt.

Welches Material beim Treppengeländer

Die Materialien für Treppengeländer sind ebenfalls breit gefächert. Besonders beliebt sind Holzgeländer, da sie in der Einrichtung als dekoratives Element dienen und dem Innenraum einen rustikalen Hauch verleihen. Außerdem ist Holz eine zeitlose Ressource, die wohl nie aus der Mode kommen wird. Weitere Möglichkeiten sind Geländer aus Metallen wie Edelstahl, Schmiedeeisen und Aluminium, aber auch Glas und Acryl eignen sich für den Bau von Treppengeländern.