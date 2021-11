Nicht rubbeln und wringen: Wollpullover richtig waschen

Oh Schreck: nach der Wäsche in der Waschmaschine ist der Lieblingswollpulli verfilzt und drei Nummern kleiner als vorher. Damit das nicht passiert, ein paar Tipps.

Kleidung aus Wolle ist kuschelig, hält warm, ist atmungsaktiv und von Natur aus schmutzabweisend. Damit das so bleibt, brauchen Pullis und Schals die richtige Pflege.

Die Naturfasern sind von Schuppenschichten umschlossen, die durch Feuchtigkeit aufquellen und dann bei zu starkem Reiben verfilzen können, so das Forum Waschen. Und wer schonmal einen Wollpulli zu heiß gewaschen hat weiß: Danach passt er höchstens noch kleinen Menschen.

Also Achtung beim Waschen von Wolle. Das ist nämlich nicht in jedem Fall die erste Wahl: Um die Fasern zu schonen, reicht manchmal schon ein Lüften im Freien, um unliebsame Gerüche zu entfernen.

Nur Woll- oder Feinwaschmittel verwenden

Wer seinen Lieblingspulli waschen will oder muss, blickt am besten erst auf das Textilpflegeetikett. Wird eine Handwäsche empfohlen, sollte nicht gerubbelt, geschrubbt oder ausgewrungen werden, sonst kann das Gewebe verfilzen. Auch sollten man nur Woll- oder Feinwaschmittel verwenden. Sie greifen die Fasern nicht an. Das gilt auch, wenn in der Waschmaschine mit Wollprogramm gewaschen wird.

Das ist laut Forum Waschen meist sogar schonender als eine Handwäsche. Wärmer als 40 Grad sollte man die Wolle allerdings nicht waschen.

Nach dem Waschen kann das Kleidungsstück bei niedriger Drehzahl kurz geschleudert bzw. vorsichtig ausgedrückt werden. Danach wird es in Form gebracht und am besten liegend auf dem Wäschetrockner oder auf einem ausgebreiteten Handtuch getrocknet. Ein Wäschetrockner sollte nur mit einem speziellen Woll-Programm verwendet werden.