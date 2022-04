Schlüssel weg und was nun?

Schlüssel weg: Ob Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel oder der Schlüssel für die Firma – der Verlust eines Schlüssels bedeutet Riesenärger und kann richtig teuer werden. Vor allem, wenn die komplette Schließanlage ausgetauscht werden muss. Wir zeigen in diesem Artikel, was Sie tun können, wenn Sie den Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel oder den beruflichen Schlüssel verloren haben.

Versuchen, den Schlüssel wiederzufinden

Ausgeschlossen vor den eigenen vier Wänden zu stehen, ist eine unschöne Situation, die bei manchem Panik auslösen kann. Doch jetzt ist vor allem eins wichtig: Bewahren Sie Ruhe und beauftragen Sie nicht überstürzt den erstbesten Schlüsseldienst. Denn es gibt eine Menge unseriöser Anbieter, die Ihre Not nur zu gerne ausnutzen und überhöhte Preise verlangen. Eine gute Adresse in einer Notsituation ist der Schlüsseldienst in NRW, der seriös und transparent arbeitet.

Doch bevor Sie überhaupt einen Schlüsseldienst beauftragen, sollten Sie versuchen, den Schlüssel wiederzufinden. Beachten Sie folgende Tipps:

Durchsuchen Sie Ihre Hosen- und Jackentaschen. Ist der Schlüssel vielleicht in eine Ritze zwischen Möbeln oder Autositzen gefallen?

Erinnern Sie sich, wann Sie den Schlüssel zuletzt in der Hand hatten? Vielleicht können Sie dann nachvollziehen, wo und wie er abhanden gekommen ist.

Gehen Sie Ihren Tagesverlauf nochmal im Kopf durch. Haben Sie vielleicht in einem Restaurant zu Mittag gegessen und den Schlüssel versehentlich liegen lassen? Fragen Sie nach, ob Ihr Schlüssel dort abgegeben wurde.

Falls die Suche ergebnislos abläuft, sollten Sie in den umliegenden Fundbüros nachfragen. Oftmals werden verlorene Schlüssel hier abgegeben.

Was tun bei Verlust des Wohnungs­schlüssels?

Handelt es sich bei dem verlorenen Schlüssel, um einen Wohnungsschlüssel, sollten Sie folgende Punkte beachten:

War auf Ihrem Schlüssel eine Adresse vermerkt? Dann sollten Sie auf jeden Fall Ihre Schlösser austauschen lassen, falls der Schlüssel nicht mehr auftaucht. Denn diese Gelegenheit macht Diebe.

Wenn Sie Mieter sind, sind Sie verpflichtet, Ihren Vermieter über den Verlust des Schlüssels zu informieren .

. Die private Haftpflichtversicherung deckt die Kosten, die durch einen Schlüsselverlust entstehen, meist nicht ab. Fragen Sie aber sicherheitshalber bei Ihrer Versicherung nach.

Tauscht die Eigentümer­gemeinschaft wegen Sicher­heits­bedenken die gesamte Schließ­anlage aus, kann das richtig teuer werden. Die Private Haftpflichtversicherung des Eigentümers deckt zumindest die fremden Schäden ab – sofern das im Schutz enthalten ist.

Verlorene Schlüssel zum eigenen Haus oder zur Eigentums­wohnung sind „eigene“ private Schlüssel. Für diese ist die Privathaft­pflicht­versi­che­rung nicht zuständig.

Was tun bei Verlust beruflicher Schlüssel?

Sind Sie Angestellter und haben Ihren beruflichen Schlüssel verloren, handelt es sich um einen sogenannten „fremden“ beruflichen Schlüssel. Hier greift die in der Regel die Private Haftpflichtversicherung. In jedem Fall sollten Sie Ihrem Arbeitgeber so schnell wie möglich Bescheid sagen. Dazu sind Sie verpflichtet.

Falls Sie selber Geschäfts­inhaber sind, nutzen Sie Ihren „eigenen“ beruflichen Schlüssel – bei Verlust wäre das kein Fall für diese Versicherung. Elektronische Firmenschlüssel mit Chip oder Codekarte zu ersetzen, ist recht einfach: Diese Schlüssel lassen sie sich deaktivieren und neu programmieren, wenn sie verloren gegangen sind.

Was tun bei Verlust des Auto­schlüssels?

Geht der Autoschlüssel verloren, gilt ähnliches wie für den Wohnungsschlüssel: Falls sie den Schlüssel trotz intensiver Suche nicht finden können, müssen Sie einen Schlüsseldienst beauftragen. Achten Sie darauf, einen seriösen Dienst zu beauftragen, der Ihre Notsituation nicht ausnutzt. Fragen Sie unbedingt vorher nach den Preisen. Falls Ihre Versicherung einen Autoschutzbrief beinhaltet, kann es sein, dass Ihr Versicherer für die Kosten eines Schlüsseldienstes aufkommt. Fragen Sie am besten nach.

Am besten lassen Sie sich – bevor Sie einen Schlüssel verlieren – einen Zweitschlüssel für Ihr Auto anfertigen. Denn im Notfall können Sie diesen von zu Hause holen und Ihr Auto damit starten. Eine Kopie eines einfachen Zweit­schlüssels kostet beim Schlüssel­dienst rund 30 Euro. Deutlich teurer ist der Ersatz der heute üblichen Funk- und Keyless-Schlüssel: Hier können die Kosten bis weit über 500 Euro reichen.