Silberfische - wer sind die unsichtbaren Mitbewohner?

Es wird Licht im Bad angemacht und plötzlich flitzt etwas über den Boden. Es ist klein, es hat einen silbernen Glanz und eine hohe Geschwindigkeit. Kleine Silberfische hat vermutlich jeder schon einmal in seiner Wohnung gesehen. Sie sind besonders häufig im Badezimmer zu finden, tauchen aber auch in anderen Räumen auf. Aber wer sind die kleinen Mitbewohner eigentlich?

Was sind Silberfische?

Auch wenn sie die Bezeichnung „Fische“ tragen, handelt es sich bei den kleinen Tierchen um Insekten. Sie gehören zur Gattung der Zygentoma und es sind weltweit über 400 verschiedene Arten bekannt. Silberfische gibt es schon mehrere hundert Millionen Jahre und sie schaffen es, sich an die vorhandenen Gegebenheiten anzupassen. Spannend zu wissen ist, dass die kleinen Insekten ein stolzes Alter erreichen, von dem andere Tiere nur träumen können. Bis zu acht Jahre werden sie alt.

Anders als Milben sind sie normalerweise auf den ersten Blick zu sehen, wenn sie sich denn einmal zeigen. Die flachen und flügellosen Silberfische haben sowohl vorne als auch hinten Antennen, die stark auf Berührungen reagieren. Zudem verfügen sie über eine Beschuppung am gesamten Körper. Dadurch entsteht auch der silberne Schimmer. Ihre Gesamtlänge liegt bei rund 2 cm.

Wo leben die Silberfische?

Tatsächlich sind Silberfische hauptsächlich dort heimisch, wo auch Menschen sind. Sie suchen sich kleine und dunkle Bereiche, wie Ritzen in den Wänden oder auch hinter den Leisten. Sie lieben es, wenn es warm und feucht ist. Daher sind sie besonders häufig im Badezimmer zu finden. Die lichtscheuen Insekten zeigen sich meist nur in der Nacht oder dann, wenn sie aufgescheucht werden. Zudem brauchen sie Bereiche, in denen sie ausreichend Nahrung finden. Die lateinische Bezeichnung für Silberfische ist „Lepisma saccharina“. Diese Bezeichnung deutet schon darauf hin, was die Nahrung enthalten muss: Zucker.

Ihre Nahrung finden sie daher an verschiedenen Orten in der Wohnung. Natürlich nisten sie sich gerne in der Küche ein, wo Backwaren, Zucker und auch Mehl zu finden sind. Im Badezimmer ernähren sie sich von Algen, Leim und auch von Schimmelpilzen. Ein interessanter Punkt ist, dass Silberfische gerne Hausstaubmilben zu sich nehmen. Finden sie keine Nahrung, können sie aber dennoch über mehrere Monate überleben.

Hinweis auf Schimmel durch Silberfische

Wichtige Mängel in der Wohnung bleiben den Bewohnern verborgen, bis sie schließlich feststellen, dass sie Silberfische haben. Diese sind nämlich ein Warnsignal, wenn es um Schimmel geht. Dort, wo sie besonders gehäuft auftauchen, kann genauer hingesehen werden. Oft zeigen sich erste Anzeichen für Schimmel im Badezimmer oder in der Küche am Fensterbrett oder in den Fugen. Kleine schwarze Punkte oder Verfärbungen können auf die Gefahr hindeuten.

Keine Gefahr für den Menschen durch Silberfische

Viele Menschen fragen sich, ob die Silberfische ihrer Gesundheit schaden können. Das ist nicht der Fall. Es handelt sich bei den Insekten um sogenannte Material- und Hygieneschädlinge, die zwar keine Gefahr für die Gesundheit darstellen, allerdings Lebensmittel verunreinigen oder Bücher schädigen können. Die Silberfische beseitigen ist daher eine gute Idee. Auch eine Vorbeugung ist optimal. So sollten in den Räumen die Luftfeuchtigkeit möglichst nie über 70 % steigen. Gerade im Badezimmer kann das zu einer Herausforderung werden. Eine ausreichende Lüftung ist notwendig.

Winterzeit ist Silberfischchen-Zeit

Oft scheint es so, als würden sich im Winter besonders viele Silberfische zeigen. Das heißt aber nicht, dass sie sich zu dieser Jahreszeit deutlich vermehren. Stattdessen ist im Winter in den Wohnungen und Häusern generell die Luftfeuchtigkeit höher. Viele Menschen verzichten auf das Stoßlüften im Winter. Das wirkt sich aber auf die Luftfeuchtigkeit aus. Daher ist es wichtig, auch bei niedrigen auf dauerhaft angekippte Fenster zu verzichten und stattdessen lieber auf Stoßlüften zu setzen.

Aber auch in den warmen Monaten sind sie gerne unterwegs. Silberfische fühlen sich in Wärme sehr wohl. Temperaturen, die 35 Grad nicht überschreiten, sind für sie ideal. In der Sommerzeit heizen sich auch andere Räume in der Wohnung auf, in denen sonst nicht so hohe Temperaturen herrschen. Daher kann es sein, dass sich nun vermehrt die Fischchen zeigen.

Das ist aber kein Hinweis auf die Paarungszeit. Hier haben die Insekten keine Präferenz. Wenn es um die Paarung geht, dann sind sie das ganze Jahr über aktiv.

Silberfische vorbeugen – das ist wichtig

Damit es gar nicht erst zu einem Befall kommt, sollten alle Fugen überprüft werden. Auch an den Fenstern ist es wichtig zu schauen, ob alles gut abgedichtet ist. Je häufiger die Fenster angekippt sind, umso mehr haben die Insekten die Chance, von draußen in die Wohnräume zu gelangen. Daher ist es generell empfehlenswert, sich für das Stoßlüften zu entscheiden und so für einen gesunden Luftaustausch in der Wohnung zu sorgen.