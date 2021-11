Solarenergie und Dachbegrünung: Münster unterstützt junge Bauherren zielorientiert

Nicht nur, dass das selbstgestaltete neue Zuhause perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann, die Immobilie ist gleichzeitig die beste Altersvorsorge, die es aktuell gibt. Und ihr Wert wird mit ziemlicher Sicherheit steigen. Die Stadt Münster unterstützt junge Paare und Familien mit einem breit aufgestellten Förderprogramm bei der Verwirklichung ihres Eigenheim-Traums. Und zwar von der Suche nach einem passenden Grundstück über die Bezuschussung klimafreundlichen Bauens bis hin zur Förderung der Solaranlage auf dem Dach.

Das Baugrundstück: Die einzige unveränderliche Größe des Bauvorhabens

Das passende Grundstück ist - ganz wörtlich - die Basis für die Erfüllung des Traums vom eigenen Heim. Es muss nicht nur vom Zuschnitt, sondern auch in Bezug auf Lage und Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Verkehrsanbindungen mit den persönlichen Vorstellungen übereinstimmen. Die Suche ist eine, die Kosten sind eine andere Sache. Jeder Euro, der "in den Boden" geht, fehlt letztendlich bei "Überbau". In Münster haben Bauherren den Vorteil, dass die Stadt im Rahmen des Projekts "sozialgerechte Bodennutzung" nicht nur attraktive Baugrundstücke für Privatpersonen anbietet, sondern diese teilweise auch im Erbbaurecht vergibt. Das spart enorme Kosten. Aktuell können sich Interessenten für 27 Grundstücke in Düesberg/Grafschaft und Mecklenbeck (Erbbaurecht) sowie 10 Grundstücke zum Kauf in Wolbeck bewerben.

Energieeffizienter Neubau: Die Stadt fördert klimafreundliches Bauen

Bevor junge Bauherren in Münster auch nur beginnen, die Baugrube auszuheben, sollten sie sich beim Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit alle Unterlagen zum Programm "klimafreundliche Wohngebäude der Stadt Münster" besorgen - oder sie online einsehen. Die Stadt hat eine Art Modulsystem aus unterschiedlichen Förderbausteinen für energieeffiziente Neubauten aufgelegt, die sich gegenseitig ergänzen. Wichtig: Die zusätzlichen Fördergelder für beispielsweise ein KfW55-Standardhaus oder ein Passivhaus oder für die Verwendung ökologischer und umweltfreundlicher Dämmstoffe werden nicht mit Fördermitteln des Landes oder des Bundes verrechnet, es gibt sie extra. Und die einzelnen Bausteine sind überdies miteinander kombinierbar: Entscheiden sich Bauherren zum Beispiel für eine Photovoltaik-Anlage auf dem begrünten Dach des energieeffizienten Neubaus, so sind alle drei Maßnahmen förderfähig.

Eine Investition in Solarenergie lohnt sich auch finanziell

Insbesondere die Investition in Solarstrom rechnet sich für jeden (zukünftigen) Immobilieneigentümer auch langfristig. Der selbst produzierte Solarstrom ist kostengünstiger als jeder beliebige Tarif eines klassischen Stromanbieters. Die Rechnung für Strom aus dem Netz ist schon heute doppelt bis dreimal so hoch. Und die Preise werden weiter steigen. In Abhängigkeit von der Größe der Photovoltaikanlage und dem je individuellen Verbrauch können die Werte leicht schwanken, aber grundsätzlich amortisieren sich die Investitionskosten innerhalb von zehn Jahren. Wenn zudem überschüssiger Strom ins Netz eingespeist wird, erhalten Eigentümer dafür eine feste, regelmäßige Vergütung.

Photovoltaik plus Stromspeicher sorgen für Energie-Autarkie

Für eine möglichst große Unabhängigkeit empfiehlt es sich, ein effizientes, ganzheitliches System aus Photovoltaikanlage und Stromspeicher zu installieren - damit werden mehr als zwei Drittel des Stromverbrauchs über die Eigenproduktion gedeckt. Die Autonomie kann noch ausgeweitet werden, wenn sich Immobilieneigentümer für die Kooperation mit einem leistungsfähigen Solarcloud-Anbieter entscheiden - sie sind dann überhaupt nicht mehr auf klassische Stromanbieter angewiesen. Das Prinzip dahinter: Die Solarcloud ist prinzipiell ein riesiger Stromspeicher, den viele Solarstrom-Produzenten mit überschüssigem Strom "füllen". Reichen dann die eigenen Kapazitäten zu irgendeinem Zeitpunkt nicht, dann können Solarcloud-Mitglieder ihren Bedarf aus dem Speicher decken. Leistungsstarke Solarcloud-Anbieter berechnen dafür einen fairen, monatlichen Fixpreis, in den zusätzlich ein Verbrauchspuffer für Schwankungen beim Reststromverbrauch integriert ist.

Solarenergie und Dachbegrünung: Ein starkes Team für den Klimaschutz

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach macht künftige Eigenheimbesitzer nicht nur gänzlich unabhängig von Strom aus dem Netz, sie unterstützt über die Versorgung der hauseigenen E-Säule auch nachhaltig die angestrebte Verkehrswende in Richtung E-Mobilität. Denn jedes E-Auto ist nur so klimafreundlich, wie der Strom, mit dem es betrieben wird. Ein starkes Team für den Klimaschutz sind auch Solarenergie und Dachbegrünung. Einmal ganz davon abgesehen, dass die grünen Tops auch noch wunderbar aussehen. Münster unterstützt nicht nur den Ausbau des selbstproduzierten Stroms, sondern auch den Aufbau der grünen Vegetation auf dem Dach: Die Stadt übernimmt bis zu 50 Prozent der Kosten für die dauerhafte Anlage von Naturbeeten in luftiger Höhe. Genaue Informationen erteilt das Gründachkataster der Stadt. Hier erhalten Bauherren auch Listen mit Firmen, die eine Dachbegrünung fachmännisch durchführen.

Nachhaltig Bauen: Für das eigene und das Wohlbefinden aller

Junge Paare und Familien, die in Münster bauen möchten, und dabei möglichst klimaschonend, verantwortungsvoll und nachhaltig handeln wollen, erhalten von der Stadt starke Schützenhilfe. Wichtig ist, dass die meisten der angebotenen Fördermittel vor dem Beginn der Arbeiten beantragt werden müssen - nur dann ist eine problemlose Bewilligung gewährleistet. Bis 2030 will die Stadt möglichst klimaneutral werden. Junge Bauherren haben einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass dies gelingt: Mit energieeffizienten Häusern, die Ihren Strom mit Solarenergie selbst erzeugen und deren grüne Dächer das Wohlbefinden aller verbessern.