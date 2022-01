Wie man seinen Umzug nachhaltig gestalten kann

Nachhaltigkeit ist heutzutage in aller Munde und es ist das Ziel vieler Menschen, diese in ihr Leben zu integrieren. Dazu stellen sie einige ihrer Gewohnheiten um und richten neue Routinen ein. Dabei übersehen sie allerdings oft, dass man nicht nur bei wiederkehrenden Ereignissen ressourcenschonend agieren kann. Tatsächlich klappt das auch bei solchen, die eher selten oder auch nur einmalig vorkommen. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie man einen Umzug nachhaltig durchführen kann.

Alten Ballast entsorgen



Bevor man überlegt, wie man die ganzen Sachen am besten in das neue Zuhause transportieren kann, sollte man sich Gedanken machen, ob man wirklich noch alle benötigt. Tatsächlich sammeln sich im Laufe des Lebens mehr Dinge an, als man gebrauchen kann, die dann im Keller landen und nie wieder angefasst werden. Entsprechend wäre der erste Schritt bei der Umzugsplanung, solche Sachen zu entsorgen, zu spenden oder zu verkaufen. In all diesen Fällen ist übrigens auch der Umzugswagen leichter und verbraucht weniger Treibstoff. Außerdem sorgen weitergegebene Sachen dafür, dass sie vom nächsten Besitzer nicht neu gekauft und dementsprechend extra hergestellt werden müssen.



Vorausschauend planen

Die wenigsten Umzüge geschehen spontan. Von daher lässt sich die Zeit nutzen, um beispielsweise Verpackungsmaterial zu sammeln. Alte Zeitungen oder die Box des kürzlich gekauften Fernsehers können eine Luftpolsterfolie beziehungsweise einen Karton ersetzen. Da dies gleichzeitig auch noch Geld spart, ist das vielleicht auch noch ein Ansporn, um seine Freunde und Nachbarn zu bitten, solche Materialien ebenfalls zu sammeln. Genau hinschauen hilft übrigens auch: Wenn man etwa eine Weinkiste als Dekorationsobjekt hat, lässt sich diese auch für den Umzug verwenden. Und Decken sowie Handtücher eignen sich ebenfalls, um empfindliche Dinge zu schützen.



Auf Leihkartons setzen

Einer der ersten Gedanken, die einem beim Umzug kommen, ist der Kauf von Umzugskartons. Entsprechend fahren viele - kurz, nachdem die Entscheidung für den Umzug feststeht - in den Baumarkt, um sich mit solchen einzudecken. Diese Variante ist jedoch nicht nachhaltig. Besser ist es, zum Beispiel wieder Freunde und Bekannte zu fragen, ob diese noch über alte Kartons von ihrem letzten Umzug verfügen. Oder aber gleich auf nachhaltige Umzugskartons zu setzen. Dabei handelt es sich um solche, die man sich leihen kann. Der Vorteil hier ist, dass man diese danach nicht lagern oder aufwendig entsorgen muss. Außerdem gibt es sogenannte Leihboxen auch aus anderem Material als Pappe, die zudem stabiler sind. Das hat dann auch gleich den Vorteil, dass die Sachen noch sicherer gelagert werden können.



Positive Veränderungen herbeiführen

Ein Umzug hat auch immer etwas mit einem Neuanfang zu tun. Warum also bei der Gelegenheit nicht gleich noch die verschiedenen Anbieter wechseln? So lässt sich eventuell beim Festnetz-Vertrag der ein oder andere Euro sparen. Und beim Strom kann man zusätzlich schauen, ob man nicht zu einem umweltfreundlicheren Anbieter beziehungsweise in einen grünen Tarif wechselt. Zudem kann man sich auch an neuen Dingen ausprobieren. Wie wäre es beispielsweise mit bienenfreundlichen Pflanzen für den Balkon oder Garten?



Die neue Wohnung nachhaltig einrichten

Wer dann in die neue Wohnung eingezogen ist, wird natürlich schnell feststellen, dass ihm diverse Dinge fehlen, um das Wohnglück perfekt zu machen. Doch bevor man sofort losläuft und die benötigten Dinge neu kauft, sollte man schauen, ob man sie nicht auch gebraucht bekommt. Auch hier entsteht dann wieder eine Win-Win-Situation für die Umwelt einerseits und den eigenen Geldbeutel andererseits. Und wer das neue Eigenheim renovieren möchte, kann darauf achten, umweltfreundliche Farben zu verwenden.