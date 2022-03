120 Millionen und zweite Ziehung

Sonderveröffentlichung

Die Lotterie Eurojackpot feiert ihren zehnten Geburtstag – am 23. März 2012 fand die erste Ziehung im finnischen Helsinki statt. Die internationale Kooperation staatlicher Lotteriegesellschaften aus 18 Ländern blickt dabei nach vorn und entwickelt die erfolgreiche Lotterie weiter. Künftig kann der Maximal-Jackpot auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen. Zusätzlich zum Freitag gibt es eine zweite Ziehung pro Woche jeweils am Dienstag. Dies ist am 29. März zum ersten Mal der Fall.

