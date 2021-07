Asche von Corona-Held Captain Tom beigesetzt

In einer dunklen Zeit schenkte er der Welt Zuversicht und Hoffnung. Jetzt hat Captain Tom seine letzte Ruhestätte gefunden.

Gut fünf Monate nach seinem Tod sind die sterblichen Überreste des britischen Rekord-Spendensammlers Captain Sir Tom Moore beigesetzt worden.

Die beiden Töchter des Weltkriegsveteranen sowie weitere Verwandte schritten bei der Zeremonie am Montag durch ein Ehrenspalier von Schülern und Vertretern gemeinnütziger Organisationen. Auf dem Grabstein, der dem Familiengrab in der nordwestenglischen Grafschaft West Yorkshire hinzugefügt wurde, ist ein Bild von «Captain Tom» eingraviert, der am 2. Februar im Alter von 100 Jahren gestorben war.

Der Senior hatte im Sommer 2020 mit einem Spendenlauf an seinem Rollator etwa 32,8 Millionen Pfund (circa 37 Mio Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS gesammelt - ein Weltrekord. Er wurde international berühmt und gilt landesweit als Held. Königin Elizabeth II. schlug ihn persönlich zum Ritter. Bei der Trauerfeier Ende Februar wurde «Captain Tom» mit militärischen Ehren gewürdigt.