Bo Derek hat zum zweiten Mal geheiratet

Hollywoods frühere «Traumfrau» Bo Derek (64), die in den 1970er Jahren durch die Sexkomödie «Zehn - Die Traumfrau» bekannt wurde, hat zum zweiten Mal geheiratet.

Heimliche Hochzeit

Ihr langjähriger Partner, Schauspieler John Corbett (60, «My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch») gab dies am Dienstag in der US-Talkshow «The Talk» bekannt - gut ein halbes Jahr nach der heimlichen Hochzeit. Sie hätten das damals unter Verschluss gehalten, nur engste Freunde und Familie seien eingeweiht gewesen, sagte Corbett in der Show. Zum ersten Mal würden sie nun öffentlich davon erzählen.

Nach 20 gemeinsamen Jahren hätten sie um Weihnachten herum geheiratet, um dem Pandemie-Jahr 2020 wenigstens «eine nette Sache» abzugewinnen, witzelte der Schauspieler. Dereks Sprecherteam bestätigte die Angaben laut der US-Zeitschrift «People». Das Paar ist seit 2002 zusammen.

Die Traumfrau aus den 1970er Jahren

Bo Derek, die als Strandschönheit mit Rastazöpfchen 1979 für Regisseur Edward Blake in «Zehn - Die Traumfrau» vor die Kamera trat und schlagartig berühmt wurde, hatte Mitte der 1970er Jahre den dreißig Jahre älteren Schauspieler und Regisseur John Derek geheiratet. Die Ehe mit dem Ex-Mann von Ursula Andress und Linda Evans hielt bis zu dessen Tod im Jahr 1998.