Britney Spears feiert 40. Geburtstag mit Auslandsreise

Einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag teilt Britney Spears ihren Fans auf Instagram mit, dass sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari auf Reisen gehe.

Sie würden sich so freuen, an diesem Freudentag zu verreisen, schrieb Spears am Mittwoch zu Fotos und kurzen Videos des Paares. Sie danke Gott, dass sie nun ins Ausland reisen könne. Spears, die am Donnerstag 40 Jahre alt wird, hatte Mitte November nach 13 Jahren unter Vormundschaft per Gerichtsentscheid ihre Freiheit zurückerhalten.

In dem Video zeigt sich Spears mit Shorts und rosa Stiefeln eng umschlungen und küssend mit Ashgari an einer Flugzeugtür. Über das Reiseziel sagte sie nichts. Auch ihr Verlobter postete die Szene und gratulierte Spears zum Geburtstag. Er würde sie Löwin nennen, weil er ihre Stärke bewundern würde. Ihr Lächeln würde seine Welt erhellen. «Alles Gute zum ersten Geburtstag für meine Frau», schrieb der 27-Jährige auf Instagram.

Im September hatten Spears und Ashgari, ein Tänzer und Fitnesstrainer, ihre Verlobung verkündet. Einen Hochzeitstermin haben sie bislang nicht mitgeteilt.