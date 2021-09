Dieter Bohlen nach Tauchunfall im Krankenhaus

Er kann schon wieder scherzen: Dieter Bohlen wurde operiert, jetzt aber ist alles wieder okay.

Musiker Dieter Bohlen (67) hat sich nach eigenen Angaben beim Tauchen am Ohr verletzt. «Ich musste leider operiert werden, aber jetzt ist alles top», sagte der Musiker in einem Video bei Instagram.

In dem Beitrag ist Bohlen mit einem Verband an seinem rechten Ohr in einem Krankenhausbett zu sehen. Sorgen müsse sich man sich aber nicht machen. «Ich hör' wie ein Adler», sagte Bohlen.