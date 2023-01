Jennifer Lopez blickt auf «phänomenales Jahr» zurück

Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archiv

Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archiv

Hollywoodstar Jennifer Lopez blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. «Ich denke, (es war) das beste Jahr seit der Geburt meiner Kinder», sagte die 53-jährige Sängerin und Schauspielerin, die vergangenen Sommer den Schauspieler Ben Affleck geheiratet hatte, in der amerikanischen «Today»-Show. Das Paar und die Kinder der beiden aus früheren Beziehungen seien zusammengezogen. Ihre Träume seien wahr geworden - «es war ein phänomenales Jahr».

Lopez, die in der am Donnerstag (19. Januar) erscheinenden Action-Komödie «Shotgun Wedding» mitspielt, hatte ihren Schauspiel-Kollegen Affleck im vergangenen Juli geheiratet - fast zwei Jahrzehnte, nachdem das Paar seine erste Verlobung aufgelöst hatte. Lopez brachte die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max mit in die Ehe, Affleck hat mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Jennifer Garner, drei Kinder.