Jeremy Renner: Mehr als 30 Knochen gebrochen

Das neue Jahr ist für den Hollywoodstar nicht so gut losgegangen. Er war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden und musste ins Krankenhaus. Von dort meldet er sich regelmäßig.

Hollywoodstar Jeremy Renner («Avengers: Endgame») hat sich nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen bei seinem schweren Schneeräum-Unfall gebrochen. Auf Instagram bedankte sich der 52-Jährige am Samstag bei seinen Fans für die vielen unterstützenden Botschaften. Neben ein Foto, das ihn offenbar bei einer Art Reha-Übung im Bett zeigt, schrieb er: «Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden wieder verheilen und sie werden stärker sein.»

Der Schauspieler war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Per Hubschrauber wurde er in die nahe gelegene Klinik in Reno (Nevada) gebracht. Dort musste er operiert werden.