Jessica Schwarz hat mit ihrem Ehemann «das Glück gefunden»

Jessica Schwarz spielt eine der Hauptrollen in «Over and Out».

Die Schauspielerin Jessica Schwarz (45) hat in ihrem Ehemann Louis Beckmann nach eigenen Angaben ihren Seelenverwandten gefunden.

«Man hat ja doch jetzt schon zwei, drei feste, tiefe Beziehungen hinter sich und merkt, dass das jetzt tatsächlich etwas ist, wo man gefühlt seinen Seelenpartner gefunden hat», sagte Schwarz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Also nicht: Gegensätze ziehen sich an, sondern bei mir ist es tatsächlich: Gemeinsamkeiten verbinden», sagte die Schauspielerin, die zusammen mit ihrem Ehemann im Frühjahr 2021 ein kleines Hotel in Portugal eröffnet hat. «Wir lieben beide Tiere, ein soziales Leben, sind beide sozial, gutes Essen, viel Reisen ... einfach Dinge, wo man mit anderen Menschen zusammen kommt.»

Am Mittwochabend soll die Tragikomödie «Over & Out» in Hamburg Premiere feiern. Darin begeben sich die drei Freundinnen Lea (Jessica Schwarz), Steffi (Julia Becker) und Toni (Petra Schmidt-Schaller) auf einen Roadtrip nach Italien, wo ihre Freundin Maja (Nora Tschirner) Hochzeit feiern will. Dort angekommen, erwartet die drei Freundinnen jedoch eine böse Überraschung: Maja hat sie nicht zu ihrer Hochzeit, sondern zu ihrer Beerdigung eingeladen! Um ihrer Freundin ihren letzten Wunsch zu erfüllen, raufen sich die drei unterschiedlichen Freundinnen zusammen und stellen sich endlich den unbequemen Wahrheiten in ihrem Leben.

Regie führte die Schauspielerin Julia Becker («Maybe, Baby!), die auch das Drehbuch schrieb. «Over & Out» startet am 31. August bundesweit in den Kinos.