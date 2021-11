Julia Roberts gratuliert ihren Zwillingen zum Geburtstag

Mit einem Babyfoto hat Hollywood-Star Julia Roberts ihren Zwillingen Hazel und Phinnaeus zum 17. Geburtstag gratuliert. «17 der süßesten Jahre des Lebens», schrieb die 54-Jährige bei Instagram.

Dazu postete sie eine Reihe von Torten-Emojis. Das Foto zeigt die lächelnde Schauspielerin mit zwei Babys, eines hat die Augen geschlossen.

Mit dem Kameramann Danny Moder, den sie 2001 am Set von «The Mexican» kennenlernte, hat Roberts drei Kinder. 2002 heirateten die beiden auf ihrer Ranch in New Mexico. «Durch Danny fand ich mich selbst», sagte Roberts 2017 im Gespräch mit «Harper's Bazaar». Er gebe ihrem Leben Sinn und lasse ihr Inneres strahlen.