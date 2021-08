Mehr als nur Laufsteg - Stefanie Giesinger wird 25

Stefanie Giesinger 2017 in Berlin.

17 Jahre jung war Stefanie Giesinger, als sie 2014 in Heidi Klums Castingshow «Germany's next Topmodel» siegte. Lange her, das Mädchen aus Kaiserslautern hat sich längst zu einem international gefragten Model gemausert. Heute wird Stefanie Giesinger 25.

Mit fast vier Millionen Followern auf Instagram ist sie auch eine bedeutende Influencerin: «Ich bin die neue Generation. Ich finde es schön, mein Leben mit Millionen zu teilen», sagte sie vor Jahren dem Magazins «Cosmopolitan».

Aber für Stefanie Giesinger gibt er auch ein Leben jenseits des Laufstegs. In Detlev Bucks Film »Asphaltgorillas» gab sie ihr Kinodebüt. Außerdem engagiert sie sich für Schulkinder in Malawi, setzt sich für an Krebs erkrankte Menschen ein und unterstützt die Hilfsorganisation «Sea-Watch».