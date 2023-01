Peter Maffay wird zur Playmobil-Figur

Rocksänger Peter Maffay gibt es jetzt als Playmobil-Figur. Er bekam die kleine Spielfigur aus Kunststoff am Dienstag auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg überreicht. Er sei sich noch nicht sicher, ob er diese seiner kleinen Tochter zum Spielen geben werde, sagte der 73-Jährige. «Das muss ich mir noch genau überlegen.» Immerhin sei er stolz auf die kleine Statue mit Lederjacke und Gitarre, die ihm nachempfunden sei. Sie ist nach Angaben des Herstellers allerdings ein Unikat.

Als Kind spielte Maffay eigenen Angaben nach in seinem rumänischen Geburtsort mit selbst erfundenen und gebauten Dingen. Seine ersten Spielkameraden seien die beiden Hunde der Familie gewesen, sagte er. Als er ein bisschen älter gewesen sei, sei er immer mit den anderen «Lausbuben» aus seiner Straße unterwegs gewesen. «Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab», sagte er. «Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben. Aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen.»