Pietro Lombardi: Freundin Laura hat «Ja» gesagt

Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi hat sich am Sonntag «so glücklich» bei Instagram gemeldet: Laura «hat ja gesagt bin so glücklich unbeschreiblich...», schrieb er am Abend in einer Insta-Story und teilte einen Beitrag seiner Partnerin mit Ring. Im Hintergrund zu sehen: Eine Wand voller roter Rosen und der leuchtende Schriftzug «Will you marry me?» (Heiratest du mich?).

Seine Partnerin, Laura Maria Rypa, teilte den Beitrag mit dem Kommentar «I said yes» (Ich habe Ja gesagt), einem Ring-Emoji und dem Datum «30.10.2022». Im Sommer hatten die beiden angekündigt, dass sie Eltern eines Sohnes werden.

Für Lombardi (30) wird es nach Sohn Alessio, den er mit Ex-Frau Sarah Engels (30) hat, das zweite Kind. Lombardi wurde 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) bekannt. In diesem Jahr nimmt er nach 2019 und 2020 zum dritten Mal am DSDS-Jurypult Platz.