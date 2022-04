Popsänger Thomas Anders wird Gastjuror bei «DSDS»

Nach Dieter Bohlen kommt Thomas Anders zu «Deutschland sucht den Superstar». Am Samstag unterstützt Bohlens Ex-«Modern Talking»-Kollege als Gastjuror die Jury um Schlagerstar Florian Silbereisen.

Popsänger Thomas Anders wird in der ersten Live-Show der aktuellen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) als Gastjuror auftreten. Der 59-Jährige werde die Jury um Schlagerstar Florian Silbereisen am Samstag (16. April) unterstützen, teilte RTL am Dienstag mit.

«Ich hoffe natürlich, dass ich den zehn Finalisten meine Erfahrung weitergeben kann», sagte Anders in einer Videobotschaft des Senders. Besonders freue er sich, die Jury zu treffen. Neben Silbereisen urteilen in diesem Jahr Ilse DeLange und Toby Gad über Gesang und Performance der Kandidaten. Dazu kommt in jeder Woche ein neuer Gastjuror.

Die 19. Staffel der Castingshow läuft seit Januar - zum ersten Mal ohne den langjährigen Chefjuror Dieter Bohlen (68). RTL hatte vergangenes Frühjahr angekündigt, die Sendung ohne Anders' ehemaligen «Modern Talking»-Kollegen fortzusetzen. Wieder mit dabei ist dafür Moderator Marco Schreyl (48), der erstmals seit zehn Jahren die Liveshows moderiert.