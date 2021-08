Queen von Ehrengarde in Schottland empfangen

Der erste Sommer in Balmoral ohne Philip: Queen Elizabeth ist in ihrer Sommeresidenz angekommen.

Queen Elizabeth II. ist in ihrem Urlaubsdomizil auf dem schottischen Schloss Balmoral erstmals seit Beginn der Pandemie wieder offiziell von einer militärischen Ehrengarde empfangen worden.

Bei der offiziellen, normalerweise jedes Jahr stattfindenden Zeremonie inspizierte die Monarchin die teilnehmenden Wachen und machte als bekennender Pferde-Fan Bekanntschaft mit einem zum Bataillon gehörenden Shetland-Pony, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag meldete. Im vergangenen Jahr war die Zeremonie aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

In ihrem Sommerurlaub in der königlichen Residenz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands wird die Queen üblicherweise von wechselnden Mitgliedern ihrer Familie besucht. Erstmals verbringt die 95-Jährige in diesem Jahr ohne ihren Ehemann Prinz Philip die Sommerwochen im Norden. Der Herzog von Edinburgh war im April im Alter von 99 Jahren gestorben.