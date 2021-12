«Sex-and-the-City»-Stars distanzieren sich von Chris Noth

Zwei Frauen erheben Anschuldigungen gegen den Schauspieler Chris Noth. Seine Kolleginnen aus «Sex and the City» zeigen sich erschüttert.

Die weiblichen Stars der Serie «Sex and the City» haben sich öffentlich an die Seite der Frauen gestellt, die ihrem Serienkollegen Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen.

«Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris Noth», heißt es in einer Mitteilung, die am Montag auf den Social-Media-Kanälen von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis veröffentlicht wurde.

pic.twitter.com/WaKVSfYwQX — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) December 21, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

«Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzlichen Erfahrungen mitgeteilt haben. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir sprechen ihnen dafür unsere Anerkennung aus.» Alle drei Serienstars setzten ihre Namen unter die Erklärung.

Noth hatte die Vorwürfe als «kategorisch falsch» zurückgewiesen. «Nein heißt immer Nein - das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich», wurde der 67-Jährige von dem Branchenblatt «The Hollywood Reporter» zitiert.

Wie das Magazin am Montag weiter berichtete, wurde der Schauspieler aufgrund der Vorwürfe gegen ihn aus dem Cast der CBS-Serie «The Equalizer» entlassen. «Chis Noth wird mit sofortiger Wirkung keine weiteren Episoden mehr drehen», teilten der Sender CBS und die Produktionsfirma Universl Television gegenüber «The Hollywood Reporter» mit.

Zwei Frauen hatten Noth der Zeitschrift zufolge sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Zuge der Neuauflage der HBO-Kultserie «Sex and the City» hätten sich die Frauen im Alter von 40 und 31 Jahren an «The Hollywood Reporter» gewandt. Demnach habe die neuerliche Berichterstattung um die Serie die «schmerzhaften Erinnerungen» an die Vorfälle in den Jahren 2004 in Los Angeles und 2015 in New York geweckt.

Noth spielte in der HBO-Serie Mr. Big, den Ehemann von Hauptfigur Carrie. In der Neuauflage ««And Just Like That...», die vor einer Woche anlief, ist Noth ebenfalls mit dabei.